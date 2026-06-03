Bezbednosno-informativna agencija (BIA) zvanično je upozorila predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako navodi, postojanja visokog bezbednosnog rizika.

Prema informacijama do kojih je došla BIA, u Crnoj Gori se nalazi Radoje Zvicer, označen kao vođa kavačkog kriminalnog klana, zbog čega su bezbednosne službe procenile da postoje ozbiljni rizici po bezbednost predsednika Srbije.

Predsednica skupštine Srbije, Ana Brnabić, istakla je da je veoma zabrinuta zbog bezbednosti Aleksandra Vučića i poručuje da predsednik odbija da govori na ovu temu, te da je istrajan u odluci da sutra otputuje u Crnu Goru. -

-Ovo je urađeno namerno. Niko nije lud da shvati da se nešto dešava. Neverovatno mi je da imamo ljude u Srbiji, poput Stefanovića i Grbovića, koji su se ovome naslađivali i radovali. Koji su se odmah našli za shodno da napadnu predsednika. To je sve što nagoveštava da AV ne treba da ide u Crnu Goru. Međutim, mislim da ne postoji šansa da ga ubedimo i da će ići.

-Razumem brigu ljudi, sve moje snage su usmerena na to da predsednik ne ode u. Pokušali smo da ga nagovorimo da ne ode sutra, već samo prekosutra, ali je obećao da će biti i na toj radnoj večeri. Plaši me sve to. Čula sam tri puta sa Milanom Kneževićem, rekao mi je "Bolje je da ide u Gazu, nego da dolazi ovde". To je bila jasna i nedvosmislena poruka.

"Blokaderi se raduju i nadaju najgorem"

-Prilično neverovatne okolnosti i nešto što mi ne treba da zaboravimo i treba da pamtimo stav zvanične Crne Gore prema Vučiću i Srbiji. Najviše bih volela da on ne putuje. Bilo je insistiranje i sa najviših nivoa EU da upravo on prisustvuje samitu, a on lično ima želju da otputuje. Mislim da će sutra govoriti o važnim stvarima u Crnoj Gori i svemu što se danas desilo. A njima, neka je na čast, i Stefanoviću i Grboviću. Da se time hvale i ponose, to je nešto što ne smemo da zaboravimo.

-Neverovatno je da je čitava ta kampanja pokazala ponovo ružno lice i sve te saveznike koje imaju u Srbiji da dehumanizuju predsednika Vučića, radujući se opasnosti i nadajući se da će se nešto loše desiti. Blokaderi iz bivše vlasti i blokaderi sa fakulteta - koji se svemu ovome raduju. Izuzetno mi je teško veče, nadam se da će sve proći dobro. Mislim da naš narod, a i naš narod u Crnoj Gori treba da bude ponosan na predsednika Vučića jer tamo ide zbog njih. Imamo informaciju ranije da je Zvicer ranije raspisao nagradu za glavu Aleksandra Vučića i ovo je suviše ozbiljno da i neko bio ozbiljan i da bi se Podgorica ovako ophodila prema Vučiću i našoj državi. Jedino što mogu da kažem, nažalost je, da će Aleksandar Vučić putovati u Crnu Goru - rekla je Brnabićeva.