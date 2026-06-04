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Postoje pomešane poruke o pregovorima između SAD i Irana o okončanju rata.

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu rekao da su pregovori prošli „veoma dobro“, ali je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao da poslednjih dana nije bilo „značajnog procesa“.

Predstavnički dom je u sredu usvojio rezoluciju kojom se ograničavaju Trampova ratna ovlašćenja u Iranu, što je značajna kritika američkom predsedniku i njegovom postupanju u sukobu.

Nakon još jedne runde pregovora, Izrael i Liban su se složili da sprovedu prekid vatre, pod uslovom da Hezbolah obustavi vatru i ukloni operativce Hezbolaha iz južnog Libana.

Tramp je nazvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua „odličnim partnerom“, nekoliko dana nakon napetog telefonskog razgovora između njih.

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Iran: Gađali smo američki razarač u Omanskom zalivu

Iranska mornarica tvrdi da je ciljala komandno-kontrolni centar američkog razarača koji se približavao iranskim vodama u Omanskom zalivu.

Teheran je optužio američku vojsku za „agresivne akte“, kršenje propisa Ormuskog moreuza i uznemiravanje iranskih komercijalnih brodova.

Američki CENTCOM je proglasio ovu tvrdnju lažnom.

Ratna operacija vojske SAD u Iranu "Epski bes" je okončana

Ratna operacija američke vojske u Iranu pod nazivom "Epski bes" je okončana, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, Rubio je reagovao na razmenu vatre između snaga Sjedinjenih Američkih Država i Irana u poslednjih nekoliko sati, rekavši da je reč o "odbrambenim potezima" američke strane, javlja NBC njuz.

"Ono što vidite u izveštajima, uključujući i sinoć, je sledeće - ako brod prođe kroz Ormuski moreuz, biće napadnut. SAD će odgovoriti na taj napad obaranjem onih dronova koji pokušavaju nezakonito i nezakonito da potope komercijalni civilni brod", rekao je Rubio u sredu uveče.

Predstavnički dom SAD podržao rezoluciju o ograničavanju rata sa Iranom

Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa.

Rezolucija, koju su predvodile demokrate, usvojena je sa 215 glasova "za" i 208 "protiv", a podržala su je i četiri republikanska kongresmena, preneo je Rojters.

Iako glasanje predstavlja "politički udarac" predsedniku Donaldu Trampu, mera za sada ima simboličan značaj, jer da bi stupila na snagu, rezoluciju bi morao da usvoji i Senat, a za prevazilaženje očekivanog predsedničkog veta bila bi potrebna dvotrećinska većina u oba doma Kongresa, ističe pomenuta agencija.

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