Predsednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš saslušan je prekjuče u policiji jer je, uz gusle, pevao srpske pesme ispred Manastira Sveta Trojica u tom gradu na tradicionalnom narodnom saboru povodom crkvene slave.

Vraneš je na Instagramu poručio da se to nije dešavalo ni za vreme vlasti DPS-a.

„Ovo nije bilo ni za vreme DPS-a. Juče sam u stanici policije davao izjavu jer sam ispred Manastira Svete Trojice uz gusle pevao srpske pesme. Te iste pesme sa svojim narodom pevam od 1990. godine, ali me do sada niko u policiju nije pozivao. Upravo sam ovde, ispred naše drevne svetinje iz doba Nemanjića naučio prve stihove pesama: ‘Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala’, ‘Oj, vojvodo Sinđeliću’, ‘Srpska se truba s Kosova čuje’, ‘Od glave Zete do grada Spuža’ i mnoge druge. Pljevljaci smo, pjevamo i pjevaćemo! Dogodine u Prizrenu“, napisao je Vraneš.

Za policijski zapisnik je rekao da je 31. maja bio kum-domaćin hramovne slave Manastira Svete Trojice.

„Kao i svake godine posle završene liturgije i lomljenja slavskog kolača, na terasi konaka Manastira priređena je trpeza ljubavi - ručak za goste. Samoj slavi prisustvovalo je tokom dana oko 3.000 ljudi, gostiju. U toku celog dana uz gusle sa verujućim srpskim narodom pevao sam više desetina srpskih pesama. Između ostalog, s aktuelnog snimka pevao sam pesmu ‘Od glave Zete do grada Spuža’, kao i pesmu ‘Đurišiću, mlad majore komandante Crne Gore, Crne Gore i Sandžaka, đe ne može petokraka. Petokraka jer ne valja, ona neće Petra kralja’. Među mnogobrojnim gostima na pomenuti sabor došao je i Vladislav Dajković, koji je juče bio u poseti Pljevljima. U vezi ovoga nemam više ništa da izjavim“, navodi se u zapisniku koji je Vraneš objavio na društvenim mrežama.

Ovaj nezapamćeni skandal je samo nastavak hajke na Srbe u Crnoj Gori.

Da podsetimo, Skupština Crne Gore je pre tri dana usvojila predloge Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, čije su predložene izmene prošle godine izazvale buru u javnosti jer je Srbija označena kao okupatorska država.

Iz teksta Zakona ipak neće biti izbrisana reč „nasilna“, pa tako novi predlog izmena Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, koji je PES uputio u proceduru, potvrđuje da parlamentarna većina stoji iza formulacije da je Crna Gora 1918. bila žrtva nasilne aneksije. Time se Srbija označava kao okupatorska država – politička poruka koja udara direktno na trećinu građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi.

Glasalo je 45 poslanika, 40 je bilo za, tri su bila protiv, dok su dva poslanika bila uzdržana.