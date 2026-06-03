Voditelj blokaderske televizije Nova S, Nenad Kulačin, uhvaćen je u gnusnoj i sramnoj laži nakon što je pred kamerama, uočljivo uznemiren uspesima koje predsednik Aleksandar Vučić niže na međunarodnom planu, hladnokrvno slagao narod.

Kulačin je plasirao teoriju da iza deljenja Vučićevog intervjua za uticajni američki medij "Breitbart" ne stoji Donald Tramp, već navodni lažni nalog gde se takva usluga plaća.

Ovaj jadni pokušaj da se umanji i baci senka na ogroman diplomatski i medijski uspeh Srbije i predsednika Vučića pokazao je pravo, zlonamerno lice onih kojima očigledno smeta jaka država.

Post je podeljen direktno i nedvosmisleno sa zvaničnog, verifikovanog i autentičnog naloga Donalda Trampa!

Dok predsednik Vučić mudrom politikom uspeva da obezbedi da se glas naše zemlje čuje na najvišim svetskim adresama, mrzitelji iz fotelja ne biraju sredstva da plasiraju dezinformacije.