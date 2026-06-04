Nezapamćen skandal odigrao se ispred Hrama Svetog Save u momentu kada se patrijarh Porfirije obraćao okupljenim vernicima koji su satima čekali u redu kako bi celivali Pojas Presvete Bogorodice. Umesto dostojanstva i poštovanja koje priliči ovakvim trenucima, jedna od političkih aktivistkinja i blokaderki bezobzirno je urlala na okupljene vernike i patrijarha Porfirija.

Patrijarh je okupljenima govorio da u molitvi mogu da pominju svoje najbliže, porodicu, ali i svakog čoveka pojedinačno.

„Presveta Bogorodice, spasi nas. Eto, to da ponavljamo stalno. Ali onda možemo da se molimo i za čitavu našu familiju“, rekao je patrijarh Porfirije vernicima.

U trenutku kada je objašnjavao kako se može moliti i za nekoga konkretno, iz mase se čuo ženski glas i urlanje: „Presveta Bogorodice, spasi i studente“.

Patrijarh je na to reagovao mirno i bez prekida razgovora sa vernicima.

„Presveta Bogorodice, spasi i studente. Tako je. Presveta Bogorodice, spasi i studente, spasi i radnike, spasi i sve ljude“, odgovorio je patrijarh Porfirije.

Ipak, ovaj ulični incident ne treba bilo koga da čudi jer je logičan nastavak kampanje koja se protiv Srpske pravoslavne crkve (SPC) vodi u opozicionim medijima.

Dok vernici danima u miru i dostojanstveno stoje ispred Hrama Svetog Save, sramni napadi i otvoreno nepoštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenim vernicima i samom patrijarhu dostižu vrhunac.

Dok građani trpe najstrašnije uvrede samo zato što veruju u nešto i poštuju svoju tradiciju, blokaderska elita ćuti.

Uostalom, dovoljno je podsetiti šta je blokaderka Marija Vasić izjavila u emisiji „Utisak nedelje“.

Ona je na najstrašniji način izvređala vernike i optužila ih da imaju „fetiš“.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od „fetića“ - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Vasićeva.

Ovakvo sramno etiketiranje miliona vernika u Srbiji jasno pokazuje šta takozvani borci protiv nasilja zapravo misle o sopstvenom narodu.

Dok sa jedne strane imamo dostojanstven narod koji u miru i molitvi traži utehu i snagu ispred Hrama, sa druge strane imamo agresivnu manjinu blokadera koja ne preza ni od urlanja na patrijarha, ni od televizijskog vređanja najsvetijih osećanja građana Srbije.

Ovim povodom oglasio se i Aleksandar Vučić, koji je naglasio da niko nema prava da vređa ljude koji su čekali i celivali Pojas Presvete Bogorodice

- Ja sam ponosan na to kako su i Beograd i Srbija, ali rekao bih i ceo region, došli u Hram Svetog Save. Dolaze ljudi da celivaju. Od broja ljudi, fascinantnije od svega drugog to je taj mir, to je ta nada i vera, to je ta ljubav. Naravno da delu studentsko-blokaderskog pokreta smeta to, jer su oni većim delom građanisti ili ne znam šta sve. Ja znam da tu ima ljudi raznovrsnih uverenja i dobro je da je tako, ali je to svakako pristojna Srbija, to su ljudi koji su u stanju zarad vere u budućnost, zarad vere u nešto, da pokažu koliko su iznad svih drugih. Trpe žeđ, čekaju po osam, deset, jedanaest sati, samo da bi mogli da dodirnu, celivaju svetinju - rekao je predsednik Vučić.

Kokan Mladenović vernike SPC uporedio sa Tompsonovim fanovima

Kokan Mladenović, reditelj i blokaderski ideolog, izjavio je da je za njega isto da li ljudi čekaju u redu da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice ili da idu na koncert najvećeg mrzitelja Srba - Marka Perkovića Tompsona.

- Kad pravite jednu klerofašističku državu kao što je Srbija trenutno, onda je normalno da pola miliona ljudi ide da se klanja Pojasu Bogorodice, ili pola miliona ljudi koji idu na Tompsonov koncert. To je dokaz iste te vulgarne sprege visoke politike i crkve, kad falsifikujete istoriju i kad sve svoje poraze gurate pod mitske priče o Kosovskom boju, mučenicima, Lazarima i tako dalje. Narodu je servirana ta vulgarna sprega naše Pravoslavne crkve i naše države kao nešto što je temelj nacije, a taj temelj je odavno truo i taj temelj preti da nam se kuća sruši na glavu da svi prođemo kao i šesnaest nesrećnih ljudi u onoj nesreći – smatra Mladenović.