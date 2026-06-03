Bezbednosno-informativna agencija (BIA) zvanično je upozorila predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako navodi, postojanja visokog bezbednosnog rizika.

Prema informacijama do kojih je došla BIA, u Crnoj Gori se nalazi Radoje Zvicer, označen kao vođa kavačkog kriminalnog klana, zbog čega su bezbednosne službe procenile da postoje ozbiljni rizici po bezbednost predsednika Srbije.

Na ovu temu govori predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić.

-Nekoliko stvari bih objasnila pre svega. Ja sam večeras sa predsednikom Srbije, na večeri smo sa Koštom. Više sam van večere, od trenutka kada mi se javio direktor BIE sa datim informacijama. Jedno tri puta sam se čula sa gospodinom Orlićem. Ozbiljno sam zabrinuta, pokušala sam da pričam sa Vučićem, ali predsednik ne želi ni da čuje da odustane od puta u Crnu Goru. Uvek se drži svojih reči i obećanja. Tamo treba da ima izuzetno važne sastanke, a pre svega zbog našeg naroda u Crnoj Gori. Ne postoji gotovo nikakva šansa da ga ubedim da ne putuje.