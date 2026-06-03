Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govori o upozorenju BIE predsedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru iz bezbednosnih razloga.

-Ovo je urađeno namerno. Niko nije lud da shvati da se nešto dešava. Neverovatno mi je da imamo ljude u Srbiji, poput Stefanovića i Grbovića, koji su se ovome naslađivali i radovali. Koji su se odmah našli za shodno da napadnu predsednika. To je sve što nagoveštava da AV ne treba da ide u Crnu Goru. Međutim, mislim da ne postoji šansa da ga ubedimo i da će ići - kaže ona i dodaje:

-Razumem brigu ljudi, sve moje snage su usmerena na to da predsednik ne ode u Crnu Goru. Pokušali smo da ga nagovorimo da ne ode sutra, već samo prekosutra, ali je obećao da će biti i na toj radnoj večeri. Plaši me sve to. Čula sam tri puta sa Milanom Kneževićem, rekao mi je "Bolje je da ide u Gazu, nego da dolazi ovde". To je bila jasna i nedvosmislena poruka.

-Predsednik putuje sa obezbeđenjem koje je minimalno, neće biti više od sedam ljudi - otkrila je Ana.