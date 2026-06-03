Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije Crne Gore, uključio se u program Informer televizije i apelovao na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da odloži dolazak u Crnu Goru.

- Nije nikakva tajna da se Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori i da postoje oblasti u Crnoj Gori u Katunskoj nahiji gde policija ne sme da dođe - rekao je Knežević za Informer televiziju.

Knežević se osvrnuo i na događaje sa aerodroma u Tivtu, kada je 87 putnika iz Srbije maltretirano i na kraju vraćeno u Srbiju.

- Znajući da nije došlo ni do kakve reformi u crnogorskoj službi ali u upravi policiji samo zato što imaju tetovaže i što su nabildovani. Ako bi se gledalo po tome, Srbija bi trebalo da zabrani ulazak za 80 odsto Crnogoraca. Ako je to krivično delo i ako je to tretirano krivičnim zakonom, onda su ti ljudi trebalo da budu uhapšeni. Objašnjenje da je neko tetoviran i da ide u teretanu i da to predstavlja bezbednost Crne Gore, onda sam ja zabrinut za Crnu Goru - kaže Knežević.