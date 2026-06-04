U današnjem modernom vremenu, kada se živi neverovatno brzo, a još brže i lakše odustaje od bračne zajednice, iz čačanskog sela Katrga stiže nam topla i poučna priča. Priča koja na najlepši mogući način vraća veru u zajedništvo, međusobno poštovanje i one prave, pomalo zaboravljene porodične vrednosti.

Bračni par Trnavac, baka Dobrija i deda Vladan, punih 66 godina dele bukvalno sve - i dobro i loše, i najveće radosti i najteže brige koje život sa sobom nosi. Njihov recept za ovako dug, stabilan i srećan brak, kako sami ističu kroz osmeh, zapravo uopšte nije komplikovan niti je velika mudrost.

Spojio ih zajednički rad

Prema rečima bake Dobrije, ključ svega leži u stalnom pokretu i razgovoru, jer supružnici nikada ne smeju da se udalje jedno od drugog, niti da ućute.

- Rad sve održava! On pomaže čoveku da ostane vitalan, dugovečan i zdrav, a u isto vreme na okupu održava i sam brak. Moj muž i ja i dan-danas radimo zajedno, ne razdvajamo se. Razgovaramo o svemu, malo se šalimo, pričamo o svakodnevnim stvarima. Upravo to zajedničko funkcionisanje održava čoveka u životu - ispričala je baka Dobrija Trnavac za agenciju RINA, dok ponosno gleda u svog životnog saputnika.

Ova hrabra žena u bračne vode uplovila je kao devojčica, sa svega 17 godina, kada je odlučila da život veže za svog Vladana. Već dve godine kasnije, sa samo 19 godina, postala je majka. Danas, nakon više od 66 godina zajedničkog hoda kroz život, na njihovim licima se i dalje jasno vidi ona ista neugasiva toplina i iskra koja ih je spojila još u ranoj mladosti.

Prvo sam se zaljubio ja!

Kada dedu Vladana Trnavca pitate šta je, nakon toliko decenija, zapravo glavni i jedini recept za dugovečan i srećan brak, on odgovara kratko, jasno i iz topa:

- Razumevanje, poštovanje, ljubav... i šta drugo? Nema tu neke druge filozofije.

Njihova velika ljubavna priča, koja danas služi kao primer mlađim generacijama, počela je sasvim obično – kao komšijska ljubav u selu. Deda Vladan danas bez ikakvog ustručavanja i sa ponosom priznaje da je on bio taj koji je povukao prvi korak i izgubio glavu za lepom komšinicom.

- Ja sam se prvi zaljubio, to je živa istina! Ona se valjda tek posle zaljubila u mene - otkriva deda Vladan kroz širok osmeh, evocirajući uspomene na momačke dane.

Ljubav iz komšiluka

Sa druge strane, baka Dobrija se takođe sa setom i osmehom na licu priseća tih davnih dana i otkriva javnosti kako su zapravo izgledali njihovi prvi, stidljivi susreti u selu. Sve je, verovali ili ne, počelo oko jedne sasvim obične kulinarske namirnice.

- Dolazila sam kod njega u dvorište zbog rasola. Nismo se mi tada, u to vreme, mnogo ni gledali, a nismo bogami ni razgovarali kao što omladina radi danas. Posle je, kako je vreme prolazilo, sve nekako došlo samo od sebe - priča baka Dobrija o počecima ove romanse.

Bračni par Trnavac je živi dokaz da najveće i najtrajnije životne ljubavi uopšte ne moraju da budu glasne, moderne i spektakularne. Nekada se one najlepše priče grade tiho i strpljivo, godinama i decenijama, kroz zajednički rad na imanju, obostrano poverenje, bezuslovnu podršku i spremnost da se svakog novog dana izabere jedna ista osoba.

U vremenu kada su moderni brakovi na velikim i svakodnevnim iskušenjima, ovi divni ljudi iz Katrge kod Čačka svojim primerom celoj Srbiji pokazuju da prava ljubav i vernost zaista mogu da traju ceo život.

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