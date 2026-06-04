Nakon što je višesatna talačka kriza u Dortmundu okončana predajom 51-godišnjeg državljanina Srbije E. Ć., redakcija je razgovarala sa njegovim ocem H. Ć., kao i sa svedokom Z. H. iz Nemačke, koji iznose svoju verziju događaja koji su prethodili dramatičnoj policijskoj akciji.

Prema rečima svedoka Z. H., incident nije započeo u porodičnom stanu, već nekoliko sati ranije nakon sukoba u blizini jednog restorana.

Otac osumnjičenog, H. Ć., tvrdi da je ceo incident počeo nakon naizgled bezazlene svađe. On navodi da je došlo do sukoba između njegovog sina E. Ć. i više osoba libanskog porekla. Takođe, jedna porodica iz Sandžaka, koja živi i radi u Nemačkoj, navodno poseduje snimke nadzornih kamera sa mesta gde se dogodio sukob.

Prema tvrdnjama sagovornika, na snimcima se vidi fizički obračun između E. Ć. i više muškaraca.

-Posvađali su se oko parkinga. Moj sin je ušao u restoran da jede, a kada je izašao, jedno vozilo bilo je parkirano iza njegovog automobila i nije mogao da izađe. Čekao je vozača, došlo je do rasprave, a zatim i do tuče- ispričao je H. Ć.

Prema njegovim rečima, tokom sukoba njegov sin je poprskan suzavcem, nakon čega je navodno došlo do daljeg fizičkog obračuna.

-Posle je nastala gužva, bilo je više ljudi. Pobegao je kući jer je smatrao da je ugrožen- tvrdi otac.

„Mislio je da su ga pronašli isti ljudi“

Prema verziji događaja koju iznosi H. Ć., ključna zabuna nastala je nakon dolaska policije. On tvrdi da je supruga njegovog sina, videvši ga uznemirenog nakon sukoba, pozvala policiju.

-Žena se uplašila i pozvala policiju. Rekla je da je naoružan i da se boji za sebe i decu. Kasnije su došli policajci u civilu. Moj sin je navodno mislio da su to isti ljudi sa kojima se ranije sukobio- navodi H. Ć..

Prema njegovim tvrdnjama, tek nakon pucnjave i ranjavanja policijskog službenika E. Ć. je shvatio da se radi o policiji.

„Kada je shvatio šta se dogodilo, potpuno se izgubio“, kaže njegov otac.

Predao se nakon razgovora sa roditeljima

H. Ć. tvrdi da je tokom višesatne krize bio u kontaktu sa sinom, te da je zajedno sa suprugom doputovao iz Luksemburga.

„Nije hteo da se preda dok nismo došli. Razgovarali smo sa njim i na kraju je odlučio da izađe i preda se“, tvrdi otac.

Nemačka policija do sada nije potvrdila ove navode niti je saopštila detalje koji bi potvrdili ili opovrgli verziju događaja koju iznose porodica i svedoci. Zvanično je potvrđeno jedino da je jedan policajac lakše povređen, da su tri devojčice pronađene nepovređene i da se osumnjičeni nakon višesatnih pregovora predao bez otpora.

Istraga o svim okolnostima incidenta je u toku, a nemačko tužilaštvo trebalo bi da utvrdi tačan sled događaja i odgovornost svih učesnika.

Sandžak Danas