Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govorila o upozorenju BIE predsedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru iz bezbednosnih razloga.

Pored svega, ističe da je šansa gotovo nemoguća da ubedi predsednika da ne putuje u Crnu Goru, jer kako kaže, odbija svaki razgovor na tu temu. Dao je reč da će otići i spreman je da odgovori na sve njihove optužbe.

-Prilično neverovatne okolnosti i nešto što mi ne treba da zaboravimo i treba da pamtimo zvanični stav Crne Gore prema Vučiću i Srbiji. Najviše bih volela da on ne putuje. Bilo je insistiranje i sa najviših nivoa EU da upravo on prisustvuje samitu, a on lično ima želju da otputuje. Mislim da će sutra govoriti o važnim stvarima u Crnoj Gori i svemu što se danas desilo. A njima, neka je na čast, i Stefanoviću i Grboviću. Da se time hvale i ponose, to je nešto što ne smemo da zaboravimo.

-Neverovatno je da je čitava ta kampanja pokazala ponovo ružno lice i sve te saveznike koje imaju u Srbiji da dehumanizuju predsednika Vučića, radujući se opasnosti i nadajući se da će se nešto loše desiti. Blokaderi iz bivše vlasti i blokaderi sa fakulteta - koji se svemu ovome raduju. Izuzetno mi je teško veče, nadam se da će sve proći dobro. Mislim da naš narod, a i naš narod u Crnoj Gori treba da bude ponosan na predsednika Vučića jer tamo ide zbog njih. Imamo informaciju ranije da je Zvicer ranije raspisao nagradu za glavu Aleksandra Vučića i ovo je suviše ozbiljno da i neko bio ozbiljan i da bi se Podgorica ovako ophodila prema Vučiću i našoj državi. Jedino što mogu da kažem, nažalost je, da će Aleksandar Vučić putovati u Crnu Goru - rekla je Brnabićeva.