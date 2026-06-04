"Predsednik ne želi ni da čuje da odustane od puta u Crnu Goru. To je nešto što je on obećao da će uraditi. On se uvek drži svoje reči i svog obećanja. Važno mu je to, naravno i zbog našeg naroda u Crnoj Gori, ali i zbog same Srbije i zbog naših evropskih partnera", rekla je Brnabić za TV Informer.

Dodala je da Vučić u Tivtu treba da ima izuzetno važne sastanke na visokom nivou, da razume sve bezbednosne pretnje, ali da joj se čini da rne postoji nikakva šansa da ga ubedi da ne putuje.

Brnabić je rekla da je ozbiljno zabrinuta za Vučića i da će pokušati da ga nagovori da ne putuje u Tivat, ali da Vučić ne želi da odustane od tog puta.

Ističući da je sva njena snaga u ovom trenutku usmerena na to da Vučić ne ode sutra u Crnu Goru, ona je navela da su saradnici čak pokušali da ga nagovore da ne ode sutra, već prekosutra i da ne provodi tamo noć, već da bude samo na konferenciji.

"Postoje drugi ljudi koji mogu da putuju, da predstavljaju Srbiju, ali na kraju krajeva bilo je insistiranje i sa najviših nivoa Evropske unije da upravo on bude prisutan na ovom samitu. On je obećao, uvek drži datu reč, a mislim da pored toga u ovom trenutku on lično ima želju da otputuje i mislim da će sutra svakako saopštiti u Crnoj Gori važne stvari i da će odgovoriti na sve one stvari koje su danas plasirali u svojim medijima i naravno preko svojih agenata ovde", rekla je Brnabić.

Navela je da joj je lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević rekao da je bolje da Vučić ide u Gazu nego da dolazi u Crnu Goru i dodala da crnogorska Agencija za nacionalnu bezbednost apsolutno potpuno odbija saradnju sa srpskom službom u pripremi i obezbeđenju dolaska i boravka Vučića u Crnoj Gori.

"Pored toga, ja mislim da ljudi treba da znaju da predsednik Vučić sutra putuje sa obezbeđenjem koje je zaista minimalno. Mislim da neće više od sedam ljudi iz njegovog obezbeđenja", naglasila je Brnabić.

U uključenju u TV Informer, Brnabić je objasnila da se nalazi na večeri sa Vučićem i predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom, ali da se tri puta čula sa direktorom BIA Vladimirom Orlićem, kao i da je na vezi da predsednikom Demokratske narodne partije Crne gore Milanom Kneževićem.

Dodala je da je njen prioritet da pokuša da ubedi Vučića da ne putuje, zato što misli da to nije neophodno i da je sve ono što je čula od bezbednosnih službi Srbije ukazuje upravo na to da ne treba da putuje u Crnu Goru.

Govoreći o potezu crnogorskih vlasti da vrati u Srbiju 87 putnika koji su danas doputovali u Crnu Goru avionom navodno zbog bezbednosnih razloga, Brnabić je naglasila da joj je neverovatno da su crnogorske službe odlučile da jedan avion koji dolazi iz Beograda zaustave i provere sve putnike.

Navela je da, prema informacijama kojima raspolaže, na tom letu su bila tri putnika koji imaju nekakav krivični dosije.

Dodala je da su danas je u Beograd iz Crne Gore Montenegro Airlinesom sletela tri aviona, dva iz Tivta i jedan iz Podgorice.

"Zamislite sada da smo mi, kao Republika Srbija, proverili sve ljude koji su bili na tim letovima. Koliko bi ljudi našli da imaju bilo kakav krivični dosije u bilo kom trenutku, verovatno mnogo više nego što je nađeno na ovom letu. Dakle, očigledno je da postoje informacije i neka saznanja i neka intencija crnogorskih službi da proveravaju sve ono što dolazi iz Srbije kako bi Aleksandar Vučić tamo došao sa što manje bilo kakve podrške ili bilo kakvog obezbeđenja", zaključila je Brnabić.

Ocenila je da su srpski državljani vraćeni iz Crne Gore namerno i sa jasnom intencijom i naglasila da je to je ono što je dodatno zabrinjava.

"Dakle, niko, niko ovde nije naivan i niko ovde nije lud da ne vidi da se nešto dešava, i to je ono što mene ozbiljno zabrinjava", ocenila je predsednica Skupštine Srbije.

Kako je rekla, posebno joj je neverovatno ponašanje Borka Stefanovića ili Pavla Grbovića i još nekih ljudi iz bivše vlasti ili studenata u blokadi, koji su se tom situacijom, kako je rekla, "naslađivali i radovali" i odmah našli za shodno da napadnu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića "ponovo po istoj mustri dehumanizacije i kriminalizacije".

Bezbednosno-informativna agencija saopštila je danas da je zvanično savetovala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika.

U saopštenju se navodi da se prema operativnim saznanjima te agencije, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori.