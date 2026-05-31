Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za američki Brajtbart da je Donald Tramp „mnogo popularniji“ u Srbiji od bilo kog drugog američkog lidera jer je „pragmatičan“ i „racionalan“.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla ogromne razmere i da ga je podržavalo oko tri četvrtine građana Srbije koji su želeli njegovu pobedu.

Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao „ubedljivo najveću podršku“ u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovom popularnošću među Srbima.

