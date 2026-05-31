



Na skupu pod sloganom “Srbija pobeđuje” prisutni su meštani Kratova, simpatizeri i članovi SNS iz opština Priboj i Nova Varoš, koji su se okupili, kako ističu organizatori, da iskažu podršku politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lideru SNS Milošu Vučeviću.

Vučević je prethodno obišao crkvu Svetog Prokopija u Kratovu.





Vučević je na početku izjavio je da njegova lista ima šansu za dobar rezultat na predstojećim izborima, ali je naglasio da broj mandata nije najvažniji, već politika i vrednosti za koje se zalažu.





„Imamo šanse. Razumljivo je da su naši protivkandidati favoriti, ali verujem da imamo šanse.

Neću da se gađamo procentima i mandatima, to je nebitno. Ne bi trebalo sve da svedemo na brojeve. Nije pitanje brojeva, pitanje je suštine, pitanje je politike. U šta verujete i za šta se zalažete.

Ovde je veoma važno da kažemo da ne sme da dođe do podela između Srba i Bošnjaka. Jer to nam žele oni koji ne žele dobro Srbiji.

Svi moraju da poštuju državu Srbiju, ali moramo da shvatimo da živimo zajedno. I Bošnjaci sa Srbima i Srbi sa Bošnjacima. To je jedna od ključnih poruka baš za ovaj kraj.

Kao što sam rekao pre nepuna dva meseca u Prijepolju, kada smo imali veliki skup, ljudi, nemojte da vas dele. Nemojte da vas dele. Jer ta podela donosi zlo u narod.“





SNS neće voditi kampanju o protivnicima, već o planovima za budućnost Srbije

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da nije važno ko će biti na studentskoj listi i poručio da će njegova stranka kampanju voditi na temama razvoja države, ekonomije, vojske i zaštite nacionalnih interesa.

„Ko će biti na studentskoj listi? To nije ni bitno. Ljudi, oni neće ništa ni o politici ni o kandidatima da kažu, jer kada budu to rekli, posvađaće se. Neće biti ništa od njih.

Mi ćemo voditi kampanju na pozitivnim primerima, ali i sa odgovorom na negativne događaje. Pre svega ćemo pričati o planovima za budućnost.

Kako ćemo da sačuvamo narod i državu, kako da pomognemo Srbima na Kosovu i Metohiji, kako da sačuvamo Republiku Srpsku. Kako da čuvamo kulturu, ali i kako da razvijamo ekonomiju, kako da vojska bude jača.

Nećemo mi voditi kampanju za suđenje. Mi ćemo voditi našu kampanju, narodnu kampanju. I verujem za Aleksandra Vučića, kao nosioca liste.“

Baner sa Palate Albanija uklonjen odmah i na bezbedan način

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da je baner „Srbija pobeđuje“ sa Palate Albanija uklonjen čim je stranka dobila informaciju da se iza njega nalaze gnezda zaštićenih ptica.



On je naveo da je uklanjanje obavljeno na bezbedan način, uz angažovanje alpinista i stručnih službi koje su prethodno zbrinule mladunce.

„A naši ljudi na Starom gradu zaista nisu znali da se na toj zgradi nalaze gnezda tih ptica. I kada su dobili informaciju od Zavoda koji se bavi zaštitom životinja, odmah je uklonjen baner na bezbedan način, uz angažovanje alpinista, a prethodno su stručne službe nahranile mladunce tih ptica.

Savi Manojloviću nije smetalo ugrožavanje ptica. Njemu je smetao baner sa porukom 'Srbija pobeđuje'. To mu je smetalo. Smetao mu je baner sa tom porukom, a ne pitanje bezbednosti ptica.

Njima nije stalo do ljudi. Njima nije stalo do Milice koja je poginula. Njima nije stalo do policajaca koje su, kako tvrdi, hteli da ubiju. Oni su likovali kada se desila nesreća.

Njima nije stalo ni do ljudi ni do ptica, već ih samo zloupotrebljavaju.“