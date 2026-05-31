Na samom vrhu liste koju je sastavio magazin European Best Destinations nalazi se plaža Monte Clérigo na portugalskoj obali Costa Vicentina, na krajnjem jugozapadu zemlje.

Ova plaža je proglašena najboljom u Evropi zahvaljujući spoju netaknute prirode i nenametljivog luksuza.

European Best Destinations svake godine bira i rangira najlepše plaže Evrope, oslanjajući se na više kriterijuma poput prirodne lepote, pristupačnosti, sadržaja i ukupne atmosfere. U prvom krugu se iz svake zemlje bira po deset plaža, zatim se lista sužava na 30 finalista, a konačan poredak formira međunarodni žiri sastavljen od putnika iz različitih zemalja.

Ove godine titulu najbolje ponela je plaža Praia de Monte Clérigo u Portugalu.

Smeštena na obali Costa Vicentine, Monte Clérigo je, prema izboru European Best Destinations, idealna za one koji traže autentično iskustvo, prirodu i mir daleko od pretrpanih turističkih centara. Plaža se nalazi u okviru prirodnog parka Southwest Alentejo and Vicentine Coast, što posetiocima omogućava uživanje u netaknutoj prirodi i brojnim pešačkim stazama u okolini.

Dodatno, u rangiranju se uzima u obzir i pristupačnost destinacije, a prema podacima ove organizacije, smeštaj u ovom delu Portugala može biti i do tri puta povoljniji nego u popularnijim letovalištima.

Na drugom mestu našla se plaža Voutoumi na severoistočnoj obali grčkog ostrva Antipaksos. Sa belim oblucima, tirkiznim morem i zelenim liticama koje je okružuju, ova plaža se često opisuje kao jedna od najlepših u Evropi.

Treće i četvrto mesto takođe pripadaju Grčkoj – plažama Fteri na Kefaloniji i Elafonisi na Kritu.

Italija zatvara prvih pet mesta zahvaljujući plaži Bogljasko, smeštenoj u slikovitom ribarskom mestu blizu Đenove.

Na listi se našla i Španija, sa plažom Cala Meskuida na Majorki koja je zauzela šesto mesto.

Sedmo mesto pripalo je plaži Kvalvika u norveškom arhipelagu Lofoten, do koje se dolazi isključivo pešačenjem, što dodatno naglašava njen netaknuti karakter i mir. Na osmom mestu ponovo je Grčka, ovog puta sa plažom Rovinia na Krfu.

Deveto mesto zauzela je turska plaža Kaputaš, koja se već ranije našla i na listi 50 najboljih plaža sveta.

Listu deset najboljih zatvara još jedna grčka plaža. – Paleokastrica na Krfu, piše Euronews.