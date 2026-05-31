Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sociolog Vladimir Vuletić izjavio je danas da je jedini način da Srbija napravi iskorak i započne proizvodnju čovekolikih robota - saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom. Vuletić je za Tanjug rekao da jedino te dve države prave iskorake po pitanju savremenih tehnologija i vide svoju profitabilnost u tome.

"To je jedini način da u tom pravcu idemo - saradnja sa Kinom i sa SAD. Dakle, jedino te zemlje u toj oblasti prave iskorake. Jedino te zemlje u današnjem svetu su one koje budućnost, na kraju krajeva, i svoju profitabilnost vide u tome. Naravno da su investicije u toj oblasti sada iz naše perspektive nešto što nam omogućava da preskačemo ovaj nivo u igrici. To je ono kad Kinezi kažu 'skok u budućnost'. Da li ćemo ga iskoristiti, videćemo", naveo je on.

Komentarišući saradnju Srbije sa Kinom, Evropskom unijom i SAD, Vuletić je rekao da ne razume isključivost i usmeravanje ka samo jednom partneru, jer Srbija mora da ima diferzifikovanu saradnju da bi napredovala. "Austrougarska je nekada za Srbiju, pre Prvog svetskog rata, bila EU. Mi smo sa Austrougarskom imali tada, mislim, preko 90 odsto ukupne saradnje. Naravno, mi smo tu bili slabiji partneri. Srbija je tada bila na kolenima, faktički, ali je diverzifikovala svoju saradnju i to je učinilo da je Srbija išla brže, da se, na kraju krajeva, i pripremila za ono što je dolazilo", istakao je on. Prema njegovim rečima, Srbija mora i treba da razmišlja iz svoje perspektive i da razvija saradnju sa svim partnerima.

"Oni vide da Kina ovde potkopava sad nekakvu njihovu celovitost, njihovu interesnu zonu ili šta god. Ali moramo da razmišljamo iz naše perspektive, jer naša perspektiva je takva da moramo da razvijamo saradnju, sada posebno ekonomsku, i sa Kinom, i sa Amerikom, i sa EU. Ako neko od njih to ne želi, šta da radimo? Prepuštaju nas drugoj strani", poručio je Vuletić. Dodao je da je pre 20 godina Nemačka bila ekonomski snažna država koja je dosta investirala u Srbiju, ali da sada nemačka privreda nije nivou na kom je bila tada i da jedino Kina i SAD trenutno imaju mogućnost investicija kada je reč o savremenim tehnologijama. "Kada govorimo o ovim novim tehnologijama, sada jedino faktički Kina ima tu mogućnost, uz SAD, a videćemo šta će to na leto biti i što dolazi iz SAD", rekao je. Vuletić je ukazao da je važno razumeti da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred posetu Kini u autorskom teksu za Foks njuz nije rekao da Srbija zbog posete okreće leđa EU i SAD, već suprotno. "Setimo se onog njegovog autorskog teksta za Foks njuz, koji je bio faktički upućen rukovodstvu Amerike i Trampu, na neki način. Nije on rekao da sada mi okrećemo leđa, zatvaramo se prema Briselu, zatvaramo se prema Americi. Ne, upravo suprotno. To nas ne udaljava, a reč je o tome da Kina jedina danas od značajnih ima mogućnosti da investira. Ako hoćeš investicije, pa - ideš tamo i razgovaraš sa onim ko može da investira i ko hoće da investira", ocenio je on. Istakao je da je Srbija interesantna i važna za Kinu jer nije slučajno to što je nakon predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimra Putina, u posetu došao predsednik Srbije.

"Politički gledano, ako vi imate posetu Trampa, pa posetu Putina, bilo bi logično da sledeća poseta bude nekoga iz Evrope, kao što je Ursula fon der Lajen. Ja ne bih rekao da je to slučajno što je predsednik Srbije bio tamo. On dolazi iz Evrope i Srbija se pokazala zaista kao najstabilniji partner Kini", objasnio je Vuletić. Podsetio je da je, kada je otpočela inicijativa "Pojas i put", u nju bilo uključeno 16 država, ali da je na kraju Srbija ostala jedini pouzdan partner. "Setimo se kada je krenula ova inicijativa 'Pojas i put', bilo je 16 zemalja u svemu tome i svi su nekako otpali, a Srbija je ostala jedini pouzdan partner. Naravno, i Kina je nama bila pouzdan partner kada je trebalo. Možemo mi da pričamo sada šta hoćemo, ali kada je bio kovid, vakcine su došle ekspresno iz Kine", rekao je on. Vuletić je ponovio da je diverzifikacija od najveće važnosti za Srbiju, kao i da je, kada je reč o energetici, evidentno da postoje pokušaji da se Rusija istisne iz regiona Zapadnog Balkana.

"Kada je o energetici reč, očigledno je, to vidimo na primeru NIS-a, da se pokušava na svaki način istisnuti Rusija iz regiona. Ona je bila u regionu izuzetno prisutna i taj proces istiskivanja Rusije iz regiona traje jako dugo. Setimo se kako i koliko je u Hrvatskoj bila prisutna, pa setimo se da su bili i jaki u Crnoj Gori, možda i najsnažniji, i da je taj proces istiskivanja trajao dugo. Sada je faktički ostala, rekao bih, i to preko energetike, preko NIS-a, još uvek ta prisutnost Rusije ovde", objasnio je Vuletić.