Danas se u Obrenovcu odigrala jeziva scena kada se agresivni blokader zaleteo kolima na aktiviste Srpske napredne stranke (SNS).

Uz škripu guma i pod punim gasom siledžja za volanom se zaleteo u grupu aktivista SNS-a, koji su mirno obavljali svoje stranacke aktivnosti.

Među ljudima koji su miro stajali bila je i jedna majka sa bebom u rukama! Prestravljena žena je morala u strahu da beži kako bi spasila svoje dete i sebe.

Ovo ludilo blokadera mora da prestane jer ovakvo ponašanje nema veze sa političkim stavovima i aktivizmom, već je u pitanju isključivo nasilje i teror!

I postavlja se pitanje, čemu sve ovo? Zato što majka sa detetom ne misli isto kao ovaj nasilnik?

Ovakav čin nečoveka najbolje opisuje blokadere - bez političke borbe, bez argumenata, samo nasiljem se očekuje da se dođe na vlast!

Narodu Srbije dosta je bahatih blokadera koji misle da su svemoćni i da im je sve dozvoljeno, a ovakvo ponašanje zaista pokazuje da su potpuno izgubili kompas.