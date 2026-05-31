Naravno, dežurne Picule i Piculići nikada ne dižu glas protiv toga jer je to "demokratija".

U Srbiji napadaju policiju čak i kada reaguje u samoodbrani, a za slučajeve brutalnosti u EU ne kažu ništa.

Najnoviji takav slučaj se desio u Belgiji gde je policija upala u bolnicu, bacila na pod i prebila trudnu ženu, a nakon toga i njenog supruga.

Da li je to ta Evropska unija i njena praksa na koju razni dušebrižnici pozivaju da se ugledamo?

Ovakve scene se nikada nisu dešavale u Srbiji, čak ni tokom najnasilnijih protesta.

Licemerje, to je jedini odgovor na ćutanje koje prati ovakve slučajeve u Evropskoj uniji.