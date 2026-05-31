Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za Brajtbart, u svom kabinetu u Beogradu, da je američki predsednik Donald Tramp ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla ogromne razmere i da ga je podržavalo oko tri četvrtine građana Srbije koji su želeli njegovu pobedu.

Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao „ubedljivo najveću podršku“ u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovom popularnošću među Srbima.

„Ono što mogu da kažem jeste da sam bio iznenađen pojedinim komentarima koji su se pojavljivali u američkim medijima, gde su neke druge evropske zemlje predstavljane kao uporišta Donalda Trampa. Svima nama je bilo potpuno jasno da je upravo u Srbiji imao daleko najveću podršku tokom izborne kampanje i da je ta podrška prelazila čak 75 odsto među onima koji su bili opredeljeni, što nije bio slučaj čak ni u samim Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je Vučić.

„Nigde drugde.“

Srbija je balkanska država u istočnoj Evropi sa složenom istorijom tokom poslednjih više od sto godina. Bila je deo Jugoslavije, koja se raspala tokom devedesetih godina prošlog veka, a pre toga nalazila se iza Gvozdene zavese komunizma.

Pre dolaska komunizma, Srbija je tokom Drugog svetskog rata bila na strani Saveznika u borbi protiv nacističke Nemačke, a zemlja je izgubila trećinu stanovništva i u Prvom i u Drugom svetskom ratu.

Kasnije su Sjedinjene Američke Države tokom administracije Bila Klintona predvodile NATO bombardovanje Beograda. Klintonovi, navodi Brajtbart, nisu naročito popularni u Srbiji.

Danas Srbija nastoji da postane članica Evropske unije, ali se i dalje suočava sa preprekama iz Brisela, dok pitanje Kosova ostaje jedno od ključnih političkih pitanja za budućnost zemlje.

Brajtbart navodi da se u Beogradu danas prepliću istok i zapad, sever i jug, dok Vučić nastoji da Srbiju pozicionira za uspešan razvoj tokom 21. veka.

Vučić, koji je poznat kao veliki ljubitelj šaha, razgovarao je sa novinarima Brajtbarta skoro sat vremena prošlog vikenda, neposredno pre odlaska u Peking, gde se sastao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom nakon Trampove državne posete Kini u maju.

Govoreći o razlozima zbog kojih je Tramp toliko popularan među Srbima, Vučić je rekao da postoji više faktora koji objašnjavaju takvu podršku.





„Reći ću vam koji su razlozi. Postoje tri važna razloga za to. Prvi je taj što su ljudi u Srbiji želeli da vide novu vrstu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i naše male zemlje, jer su tokom poslednjih 30 godina SAD doživljavane kao neko ko nas je stalno pritiskao po različitim pitanjima, ko nas je u vreme Klintonove administracije ucenjivao, bombardovao i činio sve ostalo, pa su ljudi očekivali velike promene“, rekao je Vučić.

„Oni su oduvek voleli Sjedinjene Države, voleli su Ameriku, voleli su tu lepu priču o američkom snu i želeli su neku novu vrstu odnosa između naše dve zemlje. Drugi razlog je taj što su videli da je predsednik Tramp bio dovoljno hrabar da otvara određena pitanja i da o njima govori glasno, otvoreno i javno, sa tradicionalno konzervativnog stanovišta, na drugačiji način od svih koji su ranije govorili u Briselu i Vašingtonu. Kada to kažem, mislim na porodične vrednosti, na ta transrodna, kako god ih nazvali, pitanja. Nemam ništa protiv bilo koga, ali ako ljudima u Srbiji kažete da ne postoje samo muškarac i žena, već i nešto između, ljudi su zbunjeni i želeli su da čuju jasne i jednostavne poruke kakve je slao predsednik Tramp.“

„I ne zaboravite treći razlog, a to je hrišćanstvo i očuvanje vrednosti koje pripadaju hrišćanskom svetu. To je nešto što se ljudima ovde veoma dopalo. Postoji još jedna stvar koju su ljudi videli, a to je da je predsednik Tramp želeo da uspostavi mir između Ukrajine i Rusije, da je želeo mir u različitim delovima sveta, i to su ljudi cenili. To su bili glavni razlozi. Takođe, ljudi su videli mogućnost za jačanje ekonomskih veza između Srbije i Sjedinjenih Država, imajući u vidu da je predsednik Tramp veoma pragmatična i veoma racionalna osoba, koja uvek insistira na ekonomiji, povećanju obima poslovanja i unapređenju trgovinske razmene. Sve su to bile veoma dobre vesti za građane Srbije. I danas, godinu ili više dana kasnije, Donald Tramp je mnogo popularniji od bilo kog mogućeg budućeg protivnika njegovog tima, MAGA pokreta, jer ljudi ovde veruju da je Tramp najbolji izbor za njih.“

Vučić je rekao da Srbi, imajući u vidu svoju istoriju i aktuelne geopolitičke izazove sa kojima se zemlja suočava, sa velikom pažnjom prate način na koji predsednik Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio vrše pritisak na Evropu po različitim pitanjima.

On je podsetio da je sedeo u prvom redu kada je Rubio ranije ove godine govorio na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, godinu dana nakon što su evropski lideri kritikovali Džej Di Vensa zbog sličnog obraćanja. Prema Vučiću, evropski političari su Rubija mnogo toplije prihvatili samo zato što su čuli ono što su želeli da čuju, dok su propustili da primete da su poruke Trampove administracije Evropi zapravo postale još oštrije nego ranije.

„Znate li kakav je bio moj komentar posle Rubiovog govora? Dobio je veliki aplauz. Rekao sam svojim saradnicima: ‘Ne razumem zašto su ovi ljudi toliko zadovoljni govorom, jer nisu razumeli njegove glavne poruke.’ Da su pažljivo slušali, videli bi da su njegove poruke na kraju bile čak i oštrije od poruka Džej Di Vensa. Nisu se fokusirali na suštinu. Slušali su ono što su želeli da čuju, a ne ono što je zaista rečeno.“

„Mislim da su neki Evropljani dugo verovali u trajni savez sa Sjedinjenim Državama, čak i tokom Bajdenove i Obamine ere. Verovali su da će se sve vratiti na staro kada Tramp izgubi izbore ili kada neko drugi pobedi na narednim predsedničkim izborima. Neće se desiti. Neće se desiti. Oni jednostavno ne razumeju da su interesi danas drugačiji i da je situacija drugačija. Nadam se samo da će neki ljudi zaboraviti nostalgična osećanja i početi da razmišljaju racionalno i pragmatično.“





Vučić je rekao da je poslednji američki predsednik koji je zvanično posetio Beograd bio Ričard Nikson. Tehnički gledano, Džimi Karter je bio u Beogradu 1980. godine, ali je došao zbog sahrane tadašnjeg jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita. Vučić je izrazio nadu da će Donald Tramp krenuti Niksonovim putem i posetiti Srbiju kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

On je ocenio da bi Trampa u Srbiji dočekala najveća masa ljudi koju je ikada video, više od 100.000 građana.

„Da, pozivam ga“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li želi da Tramp poseti Beograd.

„Posetio je Poljsku, Mađarsku, dolazio je u nekoliko evropskih zemalja, od Nemačke do drugih država, naravno i Velike Britanije i Francuske, ali ja bih želeo da ga pozovem u Beograd, u Srbiju, i garantujem mu jednu stvar. Možete mi reći šta god želite, čak i tokom ovog intervjua, ja ću vam uvek pristojno odgovoriti, ali postoji samo jedna uvreda koju možete da nam nanesete, a to je da kažete da nismo bili dovoljno gostoljubivi. I garantujem, garantujem, garantujem predsedniku Trampu da će ovde videti najveću masu ljudi, čak veću nego u Vašingtonu, kada su ljudi iz svih saveznih država dolazili da ga pozdrave nakon izborne pobede.“

„Biće najmanje 100.000 ljudi koji će doći da ga čuju i vide, kako bi saznali nešto više o boljim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Dugo nismo imali najbolje odnose sa Amerikom. Pre toga bili smo saveznici u oba svetska rata. Spasavali smo američke pilote tokom Drugog svetskog rata. Ovde smo bili saveznici, izgubili smo trećinu stanovništva u Prvom svetskom ratu. Srbi su bili jedini narod bivše Jugoslavije koji je od samog početka bio protiv nacizma, a Beograd je bio jedina prestonica bivše Jugoslavije koju su Nemci bombardovali i razarali.“

„To bi bila prelepa poseta i pravo obnavljanje snažnog i tradicionalnog prijateljstva između Sjedinjenih Država i Srbije. Siguran sam da bi predsednik Tramp bio oduševljen tom posetom. Suviše sam ozbiljan i odgovoran da bih govorio nešto za šta nisam siguran da će se dogoditi. Ako dođe, videće nešto što nije video nigde drugde na svetu, a ovo je Evropa. Istovremeno, verujem da bi priprema takve posete sa konkretnim sadržajem, ekonomskom saradnjom, investicijama i svim drugim oblastima u kojima smo spremni da sarađujemo, bila korisna i za veliku Ameriku i za malu Srbiju.“

Na kraju intervjua za Brajtbart, Vučić je izazvao novinara na partiju šaha u svom kabinetu. Kao strastveni šahista, pobedio je za manje od pet minuta.

Na pitanje šta ljudi mogu da nauče iz šaha, odgovorio je: „Apsolutno sve.“

„Pre svega, naučite kako da gubite, a to je prvi uslov da naučite kako da pobeđujete. Naučiti da gubite znači da nikada ne potcenjujete protivnike i rivale. Naprotiv, bolje je nekoga preceniti nego potceniti.“

„S druge strane, naučite da morate da se borite za svoje ideje i ideale. Treće, nema predaje. Morate da pokušavate da pobedite. Čak i kada padnete, morate da ustanete iz pepela i nastavite da se borite do poslednjeg trenutka, do poslednje figure na šahovskoj tabli.“

Vučić je partiju otvorio Kraljevim gambitom, poznatim agresivnim i hrabrim šahovskim otvaranjem, što je autor teksta ocenio kao moguću metaforu njegovog stila vođenja politike.

Predsednik Srbije je takođe bivši košarkaš. U intervjuu je podsetio da Srbija daje veliki broj vrhunskih košarkaša, među kojima je i centar Denver Nagetsa Nikola Jokić, a naveo je da i danas povremeno trenira mlade košarkaše.

Na pitanje šta ljudi mogu da nauče iz košarke, odgovorio je da je ona potpuno drugačija od šaha.

„Ovde je reč o saradnji sa drugim ljudima. To je potpuno drugačija priča. Postoji jedna važna i lepa izreka: Ako želiš da ideš brzo, idi sam. Ako želiš da stigneš daleko, idi zajedno sa drugima.“

„Možete da ostvarite dobru statistiku ako igrate samo za sebe, ali na kraju nećete postići ništa ako ne sarađujete sa saigračima. To je osnova, a tako funkcioniše i život.“

Vučić je rekao da je veliki ljubitelj NBA lige i da posebno ceni Nikolu Jokića.

„Pratim NBA svake noći. Zaista volim Nikolu Jokića. Volim njegov način razmišljanja. To je nešto čemu se iskreno divim.“

Govoreći o ovogodišnjem plej-ofu, rekao je da smatra da su utakmice između Oklahoma Siti Tandera i San Antonio Sparsa u finalu Zapadne konferencije među najboljim koje je ikada gledao.

„To je neverovatno. To je najbolja košarka koju sam video u životu. Najbolja košarka.“

Brajtbart navodi da će u narednim danima objaviti i druge delove ekskluzivnog intervjua sa Vučićem, uključujući njegove stavove o susretu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i američkim investicijama u Srbiji.