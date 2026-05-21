Izraelske snage uhapsile su 21-godišnjeg Jusefa Amera Suba iz izbegličkog kampa Fara, južno od Tubasa, nakon što su ga pozvali na ispitivanje u vojni kamp Salem.

Grupa izraelskih doseljenika upala je u selo Jasid, severno od Nablusa, i napala Palestinca Samiha Samaru i njegovog sina. Obe žrtve su zadobile lakše povrede i modrice od ničim izazvanog napada.

Palestinka je hospitalizovana sa lakšim povredama nakon što su doseljenici napali njen automobil u blizini ilegalnog izraelskog naselja Jichar, južno od Nablusa.

Izraelske snage su upale u grad Beit Fadžar, južno od Vitlejema. Lokalni izvori su izvestile da su se trupe rasporedile u centralnom području El Mutalat i ispalile suzavac i šok bombe.

Nekoliko Palestinaca je patilo od udisanja suzavca nakon što su izraelske snage ispalile kanistere sa gasom tokom upada u palestinski grad El Džib, severozapadno od okupiranog Jerusalima.

Izraelski doseljenici su ciljali palestinske kuće u području El Masudija, severozapadno od Nablusa. Prema lokalnim izvorima, grupa je napala naselje i ispalila bojevu municiju direktno na palestinske kuće.

Hegset: Američka vojska spremna za akciju

Američki ministar odbrane Pit Hegset saopštio je da su Sjedinjene Američke Države "spremne za akciju", u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između SAD i Irana.

Hegset je na platformi H objavio post od tri reči, "zaključano i napunjeno", što se odnosi na "spremnost na akciju“, kao komentar uz snimak američkog potpredsednika Džeja Di Vensa, koji je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da SAD "neće sklopiti sporazum koji omogućava Irancima da dođu do nuklearnog oružja“.

"Tako da, kao što mi je predsednik Tramp upravo rekao, spremni smo za akciju. Ne želimo da idemo tim putem, ali predsednik je spreman i sposoban da učini, ako bude potrebno", rekao je Džej Di Vens.

Bagaija: Iran razmatra stavove SAD

Iranska državna agencija Nur njuz citira portparola Ministarstva spoljnih poslova Esmaila Bagaija: "Primili smo stavove SAD i preispitujemo ih".

Pakistan nastavlja da posreduje u razmeni poruka između Teherana i Vašingtona, dodajući da je održano nekoliko rundi komunikacije na osnovu originalnog iranskog okvira od 14 tačaka, dodao je Bagaija.

Teheran: Stvorili smo „kontrolisanu pomorsku zonu“ u Ormuskom moreuzu

Novoosnovana iranska Uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuskom moreuzu biti "kontrolisana pomorska zona".

Uprava, koja je trebalo da upravlja moreuzom, odredila je zonu kao "liniju koja povezuje Kuh-e Mobarak u Iranu i južnu Fudžejru u UAE na istočnoj strani moreuza, sa linijom koja povezuje kraj ostrva Kešm u Iranu i Um el Kuvajn u UAE na zapadnoj strani moreuza".

Navodi se da će tranzit kroz područje radi prolaska kroz moreuz zahtevati koordinaciju i odobrenje od strane vlasti.

