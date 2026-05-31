Presednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na intervju koji je predsednik Srbije dao za američke medije.

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

"Posle istorijske posete Kini, odličnih sastanaka sa predsednikom Sijem, Odrena prijateljstva, a koji je najviše priznanje koje je moguće dodeliti stranom državljaninu od strane predsednika NR Kine, evo i lične objave predsednika SAD, Donalda Trampa, o predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću . Što bi blokadari rekli - Vučić je u izolaciji, steže se obruč oko njega, njegova spoljna politika je doživela krah. Pa gde ćeš veću izolaciju od ovakvog uvažavanja od predsednika SAD i predsednika Kine! Ruku na srce, Vučić uspeva ono što ni Tito nije."

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ceo intervju predsednika pročitajte u POSEBNOJ VESTI.