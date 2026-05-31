Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da nije imao psihičke krize u Hagu.

- Imali su drugi sa mnom psihičke krize jer ja sam progonio sve ove koji su sklapali pogodbu sa tužilaštvom zarad manje kazne da lažno svedoče protiv drugih - kazao je Šešelj.

Istakao je da je tako "progonio" Biljanu Plavšić, Miroslava Deronjića, Momira Nikolića...

Objasnio je da je u tim situacijama BIljana Plavšić ćutala.

- Sve one koji su sklapali pogodbu sa tužilaštvom ja sam progonio i bio sam nemilosrdan. Nema šta im nisam psovao, nema šta im nisam govorio - kazao je Šešelj za Informer TV.

Kako je zaključio, teško je životno iskustvo Haški tribunal.

- Ponosan sam što sam uspeo, što sam pobedio - izjavio je Šešelj.