Sinoćnji protest blokadera u centru Beograda prerastao je u potpuni haos nakon serije incidenata, napada na policiju i nasilja koje je trajalo satima na više lokacija u gradu.

Na snimcima sa lica mesta vide se agresivne grupe demonstranata koje gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima, dok pojedini blokaderi lome ulicu i razvaljuju delove kolovoza kako bi došli do novih kamenica za napade.

Umesto mirnog skupa, svedoci smo jezivih scena u kojima blokaderi bezmilosno uništavaju javnu imovinu i nasrću na organe reda, pretvarajući centar grada u pravo ratište.

Najveći šok na snimku izazvalo je ponašanje jedne ženske osobe u crvenim pantalonama, koja je komandovala haosom na terenu.

Ona najpre u rukama drži dugačku metalnu šipku kojom maše i preti, a kasnije, ista ta žena besomučno obara ulične kontejnere na kolovoz i pravi barikade.