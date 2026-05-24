U centru Sarajeva, u ulici Maršala Tita, iz jednog stana izlazi dim, potvrđeno je iz Operativnog centra Profesionalne vatrogasne brigade KS.

Kako je potvrđeno iz PVB KS, požar je ugašen veoma brzo.

„Smeće se zapalilo u jednom od stanova, pa se dim proširio na celu zgradu. Brzo je sve lokalizovano“, dodali su iz PVB KS za portal Radiosarajevo.ba.

Iz PVB KS su kazali da su provalili u stan s obzirom na to da je bio zaključan.

Srećom, u ovom manjem incidentu u centru Sarajeva nije bilo povređenih, kazali su iz PVB KS.

