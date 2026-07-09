Poznata spisateljica i voditeljka Maja Volk otkrila je u svojoj knjizi nepoznate detalje iz privatnog života.

Govoreći o detinjstvu istakla je da su je roditelji kažnjavali na brutalan način.

- Vrlo brzo sam shvatila da ljudi ne žele da slušaju mračne priče, a ja sam ih imala, te nekom morala da ispričam da ne bih poludela. Još od detinjstva, od toga kako su me roditelji surovo kažnjavali višečasovnim batinama, šutirali po podu, udarali, šamarali, do ponižavajućih situacija u ljubavnim odnosima. Malo humora ubačenog u priču bio je jedini način da ljudi progutaju gorku pilulu - napisala je Maja Volk.

Raskinula veridbu

Podsetimo, umesto da stanu pred oltar, scenaristkinja i profesorka Maja Volk i njen doskorašnji partner Nikos Gusgunis raskinli su veridbu 2021. godine.

Maja i Nikos se zbog pandemije korona virusa nisu videli godinu dana, pre nego što je on odlučio da raskine veridbu, a Volkova je navela i da se njegova porodica protivila njihovoj ljubavi.

- Nikos je i ranije bio usamljen, ali sada su ga dotukli izolacija i karantin. Zbog korone grčke vlasti su uvele takve mere da mu je zabranjeno da vidi majku, ćerke, ne sme da ide izvan svoje okoline, čak ni na plažu, samo do apoteke, prodavnice hrane i da izvede psa. Od početnog ogorčenja, sve je eskaliralo u neprestani gnev, a to se pojačalo uplitanjem njegove porodice i protivljenjem bilo kakvoj pomisli na mogući brak sa mnom - rekla je Maja tada za Stori.

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