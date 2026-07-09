Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da država priprema novo iznenađenje za sve punoletne građane Srbije, a ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da je reč o meri koja je moguća zahvaljujući stabilnim javnim finansijama i snažnom ekonomskom rastu.

Gostujući na RTS-u, Vučić je rekao da će isplata ranije najavljenih mera biti ubrzana i da bi mogla da počne već sredinom septembra.

Biće svakako u septembru i gledaćemo da bude čak sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane. Još ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane Srbije obradovati - rekao je Vučić.

Dodao je da se razmatra model po kojem sredstva ne bi bila obezbeđena direktno iz budžeta, već iz drugih izvora, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Mali: Ova mera pokazuje ekonomsku snagu Srbije

Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da je najava predsednika realna i istakao da je moguća zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici države.

Ova mera je odraz ekonomske snage jedne od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, socijalno orijentisanog upravljanja državom i razumevanja da je uloga države da radi u interesu svojih građana - napisao je Mali na društvenim mrežama.

Dodao je da država želi da građani direktno osete koristi stabilnih javnih finansija i ekonomskog napretka Srbije.

Detalji će uskoro biti poznati

Iznos eventualne pomoći za sada nije saopšten, niti su poznati uslovi za ostvarivanje prava.

Kako je najavljeno, nadležni će u narednim danima predstaviti više informacija o načinu isplate, iznosu pomoći i rokovima za realizaciju ove mere.

U septembru stižu i isplate penzionerima

Podsetimo, država je ranije predstavila paket podrške za penzionere vredan oko 600 miliona evra.

Od tog iznosa, 377,2 miliona evra biće isplaćeno na račune oko 1.663.000 penzionera u Srbiji.

Penzioneri sa primanjima do 31.092 dinara dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Oni čije su penzije između 31.092 i 56.851 dinar primiće po 27.500 dinara, dok će penzionerima sa primanjima većim od 56.851 dinar biti uplaćeno po 20.000 dinara.

Za sada nije poznato koliki bi mogao da bude iznos nove pomoći niti kada bi isplata mogla da počne. Predsednik Srbije najavio je da će svi detalji biti predstavljeni nakon završetka priprema.

Poslednjih godina država je u više navrata isplaćivala jednokratnu novčanu pomoć različitim kategorijama građana. Ukoliko nova mera bude usvojena, prvi put bi mogla da obuhvati sve punoletne građane Srbije.