Na najsrećniji dan vašeg horoskopskog znaka tokom nedelje od 13. do 19. jula 2026. godine, univerzum vas približava vašoj sudbini.

Super mlad Mesec u Raku će se pojaviti 14. jula.Dok možda želite da se fokusirate samo na ono što je pred vama, retrogradni Merkur skreće pažnju na ono što ste ranije propustili ili odbacili. Međutim, ova nedelja vam donosi priliku za novi početak.

Verujte da se sve što se dogodilo dogodilo za vaše najveće dobro i pripremite se da postignete ono o čemu ste oduvek sanjali.

Ovan

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 19. jul

Ovnovi, proširite granice onoga što mislite da je moguće. U poslednje vreme ste racionalnije pristupali svojim snovima, ali univerzum i dalje ima iznenađenja spremljena za vas.

Biti praktičan ne znači zatvarati vrata neočekivanim prilikama.

Budite posebno oprezni 19. jula, kada se Mars u Blizancima povezuje sa Saturnom u Ovnu. Ova energija donosi promenu perspektive i otvara vrata novom početku. Nemojte se obeshrabriti ako to znači da morate da promenite svoje snove. Ono čemu vas život vodi može biti mnogo bolje od onoga čega se možda morate odreći.

Bik

Najsrećniji dan u nedelji: ponedeljak, 13. jul

U julu Venera u Devici pravi kvadrat sa Uranom u Blizancima, menjajući način na koji gledate na sreću.

Venera u Devici donosi obilje i sreću kroz odnose koje imate sa drugim ljudima. Takođe može doneti povoljne okolnosti za pitanja nekretnina.

Možda ste na ivici pokretanja novog posla ili kupovine nove nekretnine. Počinjete da redefinišete šta uspeh zaista znači za vas. Ovo je vaša prilika da podignete ne samo svoju karijeru, već i ceo svoj život na viši nivo.

Prigrlite ovu srećnu energiju, Bikovi.

Blizanci

Najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 16. jul

Ne bojte se da probate nešto drugačije, Blizanci.

U julu Lilit u Strelcu formira trigon sa Mesecom u Lavu, donoseći ponudu za novo partnerstvo ili poslovnu saradnju.

Lilit u Strelcu vam pomaže da iskoristite nove prilike i učinite sve što je potrebno da ponovo zavolite svoj život.

Međutim, da biste to postigli, morate prihvatiti ono što vam se nudi. Ne bojte se da donosite velike odluke ili da stvarima pristupate drugačije. Upravo to univerzum traži od vas upravo sada.

Rak

Najsrećniji dan u nedelji: utorak, 14. jul

Super mlad Mesec se pojavljuje u vašem znaku 14. jula, pomažući vam da prihvatite novi početak, Rak.

Ovaj lunarni događaj vam daje priliku da zatvorite poglavlja prošlosti kako biste konačno mogli da krenete napred onako kako želite.

Ne ograničavajte se zbog onoga što mislite da je moguće ili se previše držite prošlih događaja. Ova energija je moćna i donosi sreću, pomažući vam da postavite svoje namere i ostvarite svoje najveće snove.

Lav

Najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 16. jul

Verujte svom srcu, Lavovi.

Lilit u Strelcu pravi trigon sa Mesecom u vašem znaku 16. jula. Ovaj aspekt vam pomaže da verujete sebi i da se udaljite od svega što više ne funkcioniše u vašem životu.

To ne znači nužno kraj nečega, već oslobađanje od onoga što vas sputava.

Prestajete da živite u skladu sa tuđim očekivanjima i možda ćete prekršiti neka pravila. Ali sve to vodi ka nečemu boljem. Verujte sebi i stvorite period na koji ćete se jednog dana sa zahvalnošću osvrnuti.

Devica

Najsrećniji dan u nedelji: ponedeljak, 13. jul

Napravite promenu koja vam je potrebna, Device.

Ništa se neće desiti samo od sebe. Trenutno imate sve karte u svojim rukama jer ste vi taj koji treba da napravi prvi potez.

U julu Venera u vašem znaku pravi kvadrat sa Uranom u Blizancima, donoseći pozitivan razvoj događaja i moguće napredovanje u karijeri.

Ali prilika neće sama po sebi pokucati na vrata – morate je sami ostvariti. Iskoristite ovaj period da prihvatite promenu i verujete u sebe. Budite spremni da rizikujete kako biste ostvarili svoje snove.

Vaga

Najsrećniji dan u nedelji: utorak, 14. jul

Zaslužujete uspeh, Vaga.

Super mlad Mesec u Raku 14. jula donosi period velikog uspeha i priznanja.

Super mlad Mesec predstavlja nove početke, a pošto je bliži Zemlji, veruje se da se želje brže ostvaruju.

Usmerite ovu energiju u karijeru ili obrazovanje. Uradite sve što je potrebno da biste postigli uspeh koji zaslužujete. Ovo je odličan period za unapređenje ili novu poslovnu poziciju.

Budite otvoreni i za nešto iz prošlosti – možda se upravo tu krije ključ vašeg uspeha.

Škorpija

Najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 16. jul

Budite spremni da rizikujete, Škorpije.

Lilit u Strelcu se povezuje sa Mesecom u Lavu 16. jula, donoseći povećano bogatstvo i zadovoljstvo u profesionalnom životu.

Ali da biste dobili ono što želite, morate biti spremni da napravite smeo potez.

Ostavite prostor za neočekivane ishode. Činjenica da ste dugo ulagali vreme u jednom pravcu ne znači da je sreća baš tu. Kada se ove nedelje ukaže nova prilika, nemojte je odbiti samo zato što vam deluje neobično.

Strelac

Najsrećniji dan u nedelji: ponedeljak, 13. jul

Vaš posao treba da doprinese vašem životu, Strelče.

Julska Venera u Devici pravi kvadrat sa Uranom u Blizancima, donoseći velike promene u karijeri i privatnom životu.

Ova energija favorizuje poslovna partnerstva, bilo sa emotivnom osobom ili profesionalnim saradnikom, ali vas takođe podstiče da promenite svoje prioritete.

Posao ne bi trebalo da bude odvojen od vaših snova — trebalo bi da vam pomogne da ih živite. Neočekivana prilika može se pojaviti u narednim danima, zato budite spremni na promene.

Jarac

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 19. jul

Morate verovati u sopstvenu priču o uspehu, Jarče.

Niko drugi ne može da vas natera da se osećate vrednim ako sami u to ne verujete. Zato nemojte uspeh vezivati samo za spoljašnje okolnosti ili određene ciljeve – definišite ga iznutra.

Razmislite o široj slici i šta uspeh znači za vas.

Julski Mesec u Vagi se povezuje sa Jupiterom u Lavu. Ova energija donosi novi osećaj obilja i bogatstva, ali samo ako već možete da vidite koliko ste svojih snova već ostvarili.

Vodolija

Najsrećniji dan u nedelji: ponedeljak, 13. jul

Pronađite svoj nekonvencionalni put do sreće, Vodolije.

Ono što funkcioniše za druge često nije ono što funkcioniše za vas. Vi ste drugačiji nego što se možda osećate, zato morate sebi dozvoliti da otkrijete šta vas zaista ispunjava.

U julu Venera u Devici pravi kvadrat sa Uranom u Blizancima, pomažući vam da prihvatite promene koje su se dogodile u vama.

Ovo je početak redefinisanja vaših želja i onoga što vas zaista čini srećnim. Ova energija uglavnom utiče na privatni život, ali može pokrenuti i novi početak karijere.

Ribe

Najsrećniji dan u nedelji: utorak, 14. jul

Ovo je sve što je namenjeno vama, Ribe.

Julski super mlad Mesec u Raku donosi vam novi početak ispunjen obiljem i radošću.

Ovaj period vam pomaže da ponovo pronađete ravnotežu, posebno ako ste u poslednje vreme sumnjali u sebe. To je takođe trenutak kada prošlost počinje da gubi moć nad vama.

Novi početak stimuliše vašu kreativnost i jača vašu intuiciju. Čak donosi i mogućnosti za ljubav koja može trajati zauvek.

Ulazite u period mira, lakoće i velike radosti — zato budite spremni da prihvatite sve što vam je oduvek bilo namenjeno, piše Your Tango.