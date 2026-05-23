Večerašnji protest blokadera u centru Beograda prerastao je u potpuni haos nakon serije incidenata, napada na policiju i nasilja koje je trajalo satima na više lokacija u gradu.

Na snimcima sa lica mesta vide se agresivne grupe demonstranata koje gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima, dok pojedini blokaderi lome ulicu i razvaljuju delove kolovoza kako bi došli do novih kamenica za napade.

Situacija je posebno eskalirala kod Pionirskog parka, gde su bili okupljeni građani koji podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Policija je formirala zaštitni kordon pokušavajući da spreči upad demonstranata i zaštiti građane od nasilja.

Na više snimaka vidi se dim, baklje i velika grupa blokadera koja uz povike i uvrede nasrće ka policiji. U pojedinim momentima prema pripadnicima MUP-a poleću flaše i kamenice, dok policija pokušava da zadrži kontrolu nad situacijom i spreči veće sukobe.

Građani koji su se našli u blizini ostali su šokirani scenama nasilja usred centra Beograda.

Posebno uznemirujuće scene zabeležene su kada su demonstranti počeli da uništavaju ulicu i koriste delove asfalta kao oružje protiv policije.

Istovremeno, na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci na kojima se vidi agresivno ponašanje dela blokadera, uz poruke mržnje, uvrede i otvorene pozive na sukob.

Tokom večeri oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je poručilo da će svi koji su napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.

– Napadi na pripadnike policije predstavljaju krivično delo i svi odgovorni biće procesuirani – navodi se u saopštenju VJT.

Na terenu je bio raspoređen veliki broj pripadnika policije, dok su građani upozoravali da protesti sve više prerastaju u otvoreno ulično nasilje i huliganstvo.

 