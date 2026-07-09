Burna polemika izbila je na sednici Narodne skupštine Srbije nakon izjava poslanika pokreta "Mi – Snaga naroda, prof. dr Branimir Nestorović" Branka Lukića, koje su izazvale reakciju predsednice parlamenta Ane Brnabić.
Govoreći tokom rasprave, Lukić je izjavio:
- Ovo kao da su pisale žene, uz svo dužno poštovanje ženama koje nikada nisu videle. Ne govorim o ženama koje pucaju.
Njegove reči izazvale su negodovanje u skupštinskoj sali.
Brnabić: "Koji je vaš problem sa ženama?"
Predsednica Skupštine Ana Brnabić odmah je reagovala i izrekla opomenu poslaniku.
- Ja zaista ne razumem koji je vaš problem sa ženama. Za ovo ste dobili opomenu. Imate ovde ženu koja verovatno zna o vatrenom oružju više nego vi tri puta. Tako da dobili ste opomenu, pa dalje pričajte o ženama tako - poručila je Brnabić.
Ona je potom nastavila da odgovara na, kako je navela, uvredljive komentare upućene ženama.
- Ja ću odgovoriti u ime žena u čiju odbranu želim da stanem. Ovo je vama percepcija. Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge? Gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani? Neka čuju žene šta mislite o njima - rekla je Brnabić.
Podsetila i na raniji incident u parlamentu
Predsednica Skupštine podsetila je i na raniji incident u parlamentu, navodeći da ovo nije prvi put da su žene bile meta uvredljivih postupaka opozicionih poslanika.
Tom prilikom pomenula je događaj tokom sednice kada je, kako je navela, predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović učestvovao u incidentu u kojem je, prema tvrdnjama vlasti, povređena poslanica Sonja Ilić iz Gračanice, koja je tada bila u osmom mesecu trudnoće.
Prema navodima, tokom haosa u skupštinskoj sali korišćene su baklje i suzavac, a među pogođenima bila je i trudna poslanica.
Sednica Narodne skupštine protekla je u atmosferi oštre političke rasprave, a izjave pojedinih poslanika izazvale su burne reakcije i međusobne optužbe predstavnika vlasti i opozicije.
Poslednjih meseci sednice Narodne skupštine često su obeležene žestokim verbalnim sukobima, međusobnim optužbama i incidentima, koji dodatno podižu političke tenzije.
(Kurir)
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