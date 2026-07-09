Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv S. R. (55) iz ovog grada zbog sumnje da je jednoj osobi pozajmio novac u iznosu od 5.500 evra i od njega naplatio oko 28.000 evra na ime zelenaške kamate, saopštila je Uprava policije.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, preduzimajući kontinuirane aktivnosti na otkrivanju, rasvetljavanju i dokazivanju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, rasvetlili su krivično delo zelenaštvo i danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli krivičnu prijavu protiv jedne osobe iz Podgorice - navodi se u saopštenju.

Zbog sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo podneta je krivična prijava protiv S. R. (55) iz Podgorice.

- Sumnja se da je S. R. u oktobru 2022. godine oštećenoj osobi pozajmio novac u iznosu od 5.500 evra, nakon čega je, koristeći njegovo teško imovinsko stanje, ugovorio i naplaćivao zelenašku kamatu od 10 odsto na mesečnom nivou - istakli su.

Na taj način je, kako se sumnja, od oktobra 2022. godine do podnošenja krivične prijave od oštećenog naplatio oko 28.000 evra na ime zelenaške kamate, iako je oštećeni u međuvremenu u celosti izmirio dug, čime je S. R. za sebe ostvario nesrazmernu protivpravnu imovinsku korist.

Takođe, kako se dodaje, i nakon što je dug bio u celosti izmiren, osumnjičeni S. R. je oštećenog teretio za navodni dodatni dug u iznosu od 9.000 evra.

- Uprava policije će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju, rasvetljavanju i procesuiranju svih oblika kriminaliteta, uključujući i krivična dela zelenaštva kojima se iskorišćavaju teško imovinsko stanje, teške prilike i nužda građana radi sticanja protivpravne imovinske koristi - zaključeno je.

Alo/CDM

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