Policijska uprava Donje Austrije saopštila je da su uhapšena dvojica državljana Srbije osumnjičenih za brutalni napad na 88-godišnju ženu u Langencersdorfu, u austrijskoj pokrajini Donja Austrija. Jedan od osumnjičenih uhapšen je u Beču, dok je drugi lociran i priveden u Bosni i Hercegovini.

Prema navodima austrijske policije, napad se dogodio 18. decembra 2025. godine, kada su se dvojica muškaraca, stari 18 i 51 godinu, predstavili kao majstori kako bi na prevaru ušli u kuću penzionerke.

Nakon što im je otvorila vrata, osumnjičeni su je, kako se sumnja, bez upozorenja fizički napali, oborili na pod i vezali, a potom je držali pod kontrolom uz fizičko zlostavljanje dok su pretraživali kuću. Nakon toga pobegli su sa manjom količinom gotovine.

Žena je u napadu zadobila teške telesne povrede, uključujući povrede leđa i kičme, kao i brojne hematome. Zbog ozbiljnosti povreda provela je 16 dana na bolničkom lečenju, a potom je smeštena u ustanovu za negu, jer nije mogla samostalno da funkcioniše. U međuvremenu se vratila u svoj dom, gde joj je obezbeđena svakodnevna pomoć i nega.

Istragu je vodila Radna grupa za razbojništva pri Pokrajinskoj kriminalističkoj upravi Donje Austrije. Prvi osumnjičeni uhapšen je 8. aprila 2026. godine u Beču, gde je zatečen tokom pokušaja provale u jednu kuću zajedno sa još četiri osobe. DNK analizom utvrđena je njegova povezanost sa napadom na penzionerku, nakon čega je tokom saslušanja priznao učešće u razbojništvu.

Daljim operativnim radom istražitelji su identifikovali i drugog osumnjičenog. Protiv njega je raspisana evropska poternica, a 3. jula ove godine uhapšen je u Bosni i Hercegovini, gde se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru.

Austrijska policija navela je da je ovim hapšenjima slučaj uspešno rasvetljen, dok će dalji postupak protiv osumnjičenih biti vođen pred nadležnim pravosudnim organima.

Nezavisne.