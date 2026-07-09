Policija je tokom kriminalističkog istraživanja privela jednu osobu koja se dovodi u vezu sa ovim događajem.

Iz Policijske uprave zadarska saopšteno je da je u četvrtak u osam časova i 30 minuta primljena dojava da je tokom jutra u Mandrama povređen muškarac.

"Lekarska pomoć povređenom 21-godišnjem Hrvatu se pruža u zdravstvenoj ustanovi i pod kontrolom je lekara. Na mestu događaja se sprovodi uviđaj", saopštili su iz PU zadarske.

Jedan od meštana je za portal 24sata rekao je da je osumnjičeni i ranije imao problema sa zakonom.

"Poznato nam je da je već i ranije bio u zatvoru zbog fizičkih napada. Godinama živi tu u našem mestu. Koliko znamo, izbodenog mladića su prevezli u zadarsku bolnicu i bori se za život", izjavio je meštanin.