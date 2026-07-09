Poslanici vlasti danas su u Skupštini Srbije, tokom rasprave po amandmanima na Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, ocenili da je to zakonsko rešenje dobro, dok su poslanici opozicije iznosili amandmane za koje su navodili da bi poboljšali zakon i omogućili da veći broj roditelja bude obuhvaćen tom merom.

Odgovarajući na kritike opozicije da su kriterijumi za dobijanje statusa roditelja negovatelja suviše strogi, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da ovim zakonom nijedno pravo neće biti suspendovano i da će biti uvedena i nova.

Đurđević Stamenkovski je navela da iznos od 65.000 dinara za roditelje negovatelje neće biti fiksni nego će biti usklađivan svakog 1. marta sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade, tako da se neće dogoditi situacija da roditelj negovatelj prima ispod minimalca.

Ukazala je da Predlog zakona o roditeljima negovateljima nije zakon koji primarno utvrđuje prava same dece već roditelja, a na primedbu da ovaj zakon nekome zabranjuje rad odgovorila je da on omogućava rad jer je, kako je navel, status roditelja negovatelja ekvivalentan radnom odnosu.

"Onog časa kada roditelj postane roditelj negovatelj, on je u radnom odnosu. To nije socijalna pomoć, to nije dodatak na njihova primanja, dakle, reč je o ugovoru koji će ti roditelji zasnovati sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na osnovu rešenja koja će im izdati Centar za socijalni rad", objasnila je ona.

Dodala je da Ministarstvo na ovaj način radno angažuje više hiljada roditelja koji do sada nisu bili na tržištu rada, a njihov izostanak sa tržišta rada nije posledica njihove lenjosti, nemara, već sprečenosti da ostave dete.

"Samim tim, po sili zakona, to pravo njima prestaje nakon 65. godine, kao što i svaki drugi radni angažman prestaje kada postanete penzioner. Ali su oni, za razliku od perioda pre usvajanja ovog zakona, uspeli da do te 65. godine steknu staž. Staž je ključna reč ovog zakona. Osiguranje i izvesnost, penzijsko, zdravstveno, invalidsko, koje nisu do sada imali", objasnila je Đurđević Stamenkovski.

Ponovila je da se tuđa nega ne dovodi u pitanje i istakla da će se nastaviti sa razvojem usliga i da ovo nije kraj zaštite tih porodica.

"Oni ostvaruju i neka druga prava: lične pratioce, dnevne boravke. Sledeće nedelje mi ćemo usvojiti izmene pravilnika kojim ćemo omogućiti nove usluge - zajednicu stanovanja i inkluzivnog asistenta", najavila je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da nijedno postojeće pravo neće biti suspendovano, uključujući i novčanu socijalnu pomoć.

"Primanja roditelja, ukoliko je ta porodica primala novčanu socijalnu pomoć, a njihova deca automatski primaju i dečji dodatak, jer ako primaju tuđu negu i pomoć, oni imaju prava i na dečiji dodatak. Ta prava im neće biti suspendovana, jer naknada koju roditelji budu ostvarivali ili zarada neće ulaziti u prosek njihovih primanja i samim tim neće ih diskvalifikovati", rekla je ministarka.

Poslanik SNS Aleksandar Jugović istakao je da je donošenje ovog zakona značajan korak i da će njegova primena predstavljati pomoć najosetljivijim grupama stanovništva. On je najavio da će podržati predloženo zakonsko rešenje u danu za glasanje.

"Usvajanje ovog zakona je u svakom smislu dobro delo. Usvajanjem ovog zakona pomažemo najosetljivijem, najbespomoćnijem delu našeg stanovništva", rekao je Jugović.

Poslanica SNS Sanja Milošević podnela je amandman koji se odnosi na to da roditelju negovatelju u jednoroditeljskoj porodici koji samostalno živi sa dvoje ili više dece i koji samostalno pruža negu i pomoć pripada novčana naknada u visini od 150 odsto naknade utvrđene ovim zakonom. Ona je navela da je zakonsko rešenje veoma dobro koncipirano u delu koji propisuje da u porodici sa dvoje ili više lica pravo na status roditelja negovatelja mogu ostvariti oba roditelja.

"Međutim, moj amandman odnosi se isključivo na jednoroditeljske porodice u kojima roditelj samostalno živi sa dvoje ili više dece, odnosno u domaćinstvu ne živi nijedna druga osoba koja bi mogla da pruži dodatnu pomoć. U takvim okolnostima, smatram da je opravdano da taj roditelj ostvaruje novčanu naknadu u visini od 150 odsto iznosa propisanog ovim zakonom", rekla je Milošević.