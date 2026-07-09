Ruski predsednik Vladimir Putin odbio je predlog da se rat u Ukrajini zaustavi duž sadašnje linije fronta i, prema navodima agencije Reuters, namerava da nastavi vojne operacije sa ciljem potpunog zauzimanja Donbasa.

Kako prenosi Reuters, pozivajući se na tri izvora upoznata sa dešavanjima u Kremlju, Putin je navodno odbacio predloge pojedinih savetnika koji su zagovarali zamrzavanje sukoba kao osnovu za prekid vatre.

Reuters: Putin ostaje pri cilju u Donbasu

Dva izvora tvrde da su ukrajinski napadi bespilotnim letelicama na ruske rafinerije, luke i energetsku infrastrukturu dodatno učvrstili Putinovu odlučnost umesto da ga podstaknu na pregovore.

Jedan od sagovornika Reutersa, koji, kako se navodi, redovno razgovara sa ruskim predsednikom, izjavio je da Putin ostaje čvrsto opredeljen za zauzimanje preostalog dela Donbasa.

Drugi izvor navodi da ruski predsednik veruje da će ruske snage ostvariti taj cilj i da zbog toga trenutno nije spreman na kompromis.

Prema istim navodima, postoji mogućnost da Rusija u narednim mesecima pojača vojne aktivnosti umesto da pristane na prekid sukoba.

Kremlj: Otvoreni smo za mir, ali nastavljamo operaciju

Navodi Reutersa dolaze nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je posle razgovora sa Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim rekao da je kraj rata "bliži nego što ljudi misle".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Reuters da je Rusija i dalje otvorena za mirno rešavanje sukoba.

Istovremeno je naglasio da Moskva raspolaže dovoljnim kapacitetima da nastavi, kako ruske vlasti nazivaju rat u Ukrajini, "specijalnu vojnu operaciju".

Upozorenja iz Ukrajine i Češke

Visoki ukrajinski zvaničnik izjavio je da njihove obaveštajne službe procenjuju kako se Rusija priprema za dalju vojnu eskalaciju, a ne za mirovne pregovore.

Predsednik Češke Petr Pavel rekao je za britanski Telegraph da Ukrajina ima ograničen vremenski prostor da ubrza pregovore pre mogućeg jačanja ruskih vojnih aktivnosti nakon parlamentarnih izbora u Rusiji zakazanih za 20. septembar.

On smatra da bi Moskva posle izbora mogla da donese nove odluke koje bi dodatno otežale mogućnost postizanja mira.

Za sada nema zvanične potvrde iz Kremlja da je doneta odluka o odbacivanju primirja. Tvrdnje o Putinovim namerama zasnivaju se na izvorima na koje se poziva Reuters, dok Moskva zvanično i dalje tvrdi da ostaje otvorena za političko rešenje sukoba.

Rat u Ukrajini traje više od tri godine, a uprkos povremenim diplomatskim inicijativama, obe strane nastavljaju vojne operacije. Istovremeno, različite procene zapadnih, ukrajinskih i ruskih izvora ukazuju na mogućnost dalje eskalacije sukoba u narednim mesecima.

Izvor: Reuters, The Telegraph