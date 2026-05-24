Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je bila sa sugrađanima u Aleksincu.

Nakon prelepo provedenog dana ona se oglasila na Instagramu gde je objavila fotografije. Tamo je napisala:

- Hvala predivnim ljudima u Aleksincu na svoj podršci. Bila mi je čast što sam današnji dan provela sa njima. Mnogo sam čula, mnogo naučila. Znam da moramo da radimo još više. Znam da ima ljudi koji još uvek žive teško, da nije svako jednako osetio boljitak i da imamo još mnogo, mnogo posla koji moramo zajedno da uradimo. Čast mi je ṣ̌to sam deo tima Aleksandra Vučića kome su ljudi danas iz Aleksinca poželeli, još jednom, sve najbolje i zamolili me da mu prenesem pozdrave i podršku da nastavi da se bori za Srbiju. Mi iz SNS na čelu sa Milošem Vučevićem , nastavićemo da se borimo da Srbiju mira i stabilnosti, jednu, jedinstvenu i nedeljivu Srbiju. Nećemo nasilje. Ne želimo teror. I nikada nećemo dozvoliti da Srbija postane zemlja građana prvog i drugog reda. Hvala Aleksincu. SRBIJA POBEĐUJE!