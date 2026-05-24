Svedoci smo potpunog rasula i haosa koji su blokaderi ponovo priredili i to juče na Slaviji.

Dok su običnim građanima blokirali normalan život, maltretirali ljude na ulicama i agresivnim ponašanjem izazivali nerede, iza kulisa se odigrao još veći cirkus.

Pukla je tikva između blokadera i njihove omiljene tajkunske televizije N1. Do juče su bili u velikoj ljubavi, a sada su se okrenuli jedni protiv drugih.

Čak se i na društvenim mrežama navodi kako je ovaj dnevnik isti kao državna televizija i da je to za njih propast.

Dok se oni međusobno svađaju, optužuju i dele plen, na ulicama ostaje samo agresija koju njihove pristalice uporno pokazuju.

Građani su jasni. Niko ne želi nasilje, haos i blokade, a ovaj najnoviji sukob među njima samo potvrđuje da je cela ta priča potpuno propala.

