Premijerka Meloni je navodela da je u napadu ponovo pogođena civilna infrastruktura, uz progresivno povećanje nivoa upotrebljenog oružja.

Meloni je istakla da je Italija solidarna sa ukrajinskim narodom koji već više od četiri godine "trpi dramatične posledice" rata, prenela je Ansa.

"Nastavićemo odlučno da radimo sa našim evropskim i međunarodnim partnerima kako bismo unapredili put ka pravednom i trajnom miru", navela je Meloni u saopštenju.

Najmanje dve osobe su poginule, a više od 77 je povređeno u masovnom vazdušnom napadu ruskih snaga na šire područje Kijeva tokom noći, javili su ukrajinski mediji.

"Nije bilo napada na civilnu infrastrukturu"

Podsetimo, sa druge strane rusko Ministarstvo odbrane ističe da vojno osoblje nije planiralo, niti izvelo napade na civilnu infrastrukturu u Ukrajini.

U saopštenju se navodi da su ruske snage tokom masovnog udara raketama orešnik, iskander, kinžal i cirkon u Kijevu i Kijevskoj oblasti pogodile objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove Glavne komande Kopnenih snaga i Glavnu obaveštajnu upravu Ministarstva odbrane Ukrajine i druge komandne punktove Oružanih snaga Ukrajine", preneo je Tas.

Celo saopštenje Ministarstva odbrane Rusije možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini pratite u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO