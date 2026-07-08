Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić, odgovorila je Piculi na Iksu:

-Nazadovanje Srbije je, u slučaju Tonina Picule, direktno proporcionalno snazi i upornosti kojom Aleksandar Vučić brani i zastupa interese Srbije. Što predsednik Srbije više vodi prosrpsku politiku, to će Picula više insistirati da se Srbija kazni. I to nema veze sa reformama na evropskom putu, napisala je Brnabićeva.

Predsednica Narodne skupštine smatra da bi Picula bio zadovoljan ukoliko bi na vlast u Srbiji došli blokaderi:

-Ukoliko bi uspeo da na vlast dovede blokadere poslušnike, ne bismo nijednu reformu morali da sprovedemo, jurili bismo ka EU kao Hrvatska ka Tompsonu.