"Razmišljam kada će se ANEM ili UNS ili NUNS oglasiti da osude vređanje novinarki od strane, ni manje ni više, nego osobe koja je bila kandidat za predsednika Republike Srbije, i to kandidat "kulturne, obrazovane, svezube" - jednom rečju "elitne" Srbije?", napisala je Brnabić i dodala:

"Kada će, i iz kog razloga već nisu, stati u zaštitu svojih koleginica za koje je taj jadan izgovor za čoveka rekao da "dolaze u jutarnji program direktno sa štajge"? Za vređanje fotoreportera ide kazna od 30.000 dinara, ali za mnogo brutalnije vređanje novinarki nema ni kazne ni osude? Zabrinuti su zbog pogoršanja položaja novinara, ali ne reaguju kad im koleginice nazivaju prostitutkama? Teško da može jadnije i bednije", navela je Brnabić.