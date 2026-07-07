Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se na Instagramu nakon prvog dana Konferencije predsednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, navodeći da je evropskim gostima pokazala Beograd iz drugačije perspektive.

Brnabić je istakla da je sa najviše tačke prestonice svojim kolegama iz Evrope predstavila razvoj Beograda, kao i projekte koji su realizovani i koji su trenutno u izgradnji.

„Pokazala sam im koliko se Beograd promenio“

Kako je navela, poseban utisak na goste ostavio je projekat Beograd na vodi.

- Za kraj prvog dana Konferencije predsednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u EU, imala sam tu čast da gostima iz Evrope pokažem naš Beograd na drugačiji način.

- Sa najviše tačke naše prestonice pokazala sam mojim kolegama koliko se Beograd promenio, šta je sve izgrađeno i šta se trenutno gradi. Objasnila sam im da ceo ovaj deo grada u kome se nalazimo – Beograd na vodi – do pre samo desetak godina uopšte nije ni postojao, već je bio zapušten prostor koji su svi izbegavali - napisala je Brnabić.

„Gosti će poneti ovakvu sliku Srbije“

Brnabić je ocenila da je razvoj tog dela grada rezultat, kako je navela, vizije predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Mudrom i hrabrom vizijom Aleksandra Vučića ovo je danas jedan od najlepših krajeva grada, koji služi na ponos svim građanima Beograda. Drago mi je što je ovo ostavilo snažan utisak na goste i što će sa sobom poneti ovakvu sliku naše Srbije - poručila je.

Na kraju objave izrazila je očekivanje da će se razgovori nastaviti i narednog dana.

- Radujem se sutrašnjem nastavku konferencije i našem zajedničkom radu na evropskim integracijama - napisala je Brnabić.