On je toliko slab da bi svako pogoršanje moglo da bude kobno, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić, naglašavajući da je prioritet da dobije svu moguću negu i podršku koje bi mogle da mu produže život.

Mladić je, u izjavi za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) naveo da su stigli izveštaji lekara, jedan u petak ujutro, drugi u petak popodne, i da su svi pokazali da je general praktično na kraju života.

"Ne postoji razlika u proceni između veštaka i naših lekara", rekao je Mladić.

On je istakao da Mladić ne bi bio pušten na slobodu u Srbiju niti na faktičko lečenje, već bi eventualno bio prebačen iz jedne medicinske ustanove u drugu, odnosno iz holandske bolnice u Srbiju, gde bi, po mišljenju njegove porodice, mogao da dobije adekvatniju negu, što lekari u Hagu navodno odbijaju.

"Od 13. maja možemo da očekujemo odluku suda, kakva god da bude, nadamo se da će biti brzo doneta jer vremena nema mnogo", naveo je Mladić.

On je dodao da je prioritet da Ratko Mladić, ukoliko je moguće, bude pušten da umre u Srbiji, što je, kako tvrdi, praksa primenjivana i u drugim slučajevima.

"Ovde se radi isključivo o pravnim aspektima humanitarnog otpusta, bez političkog uticaja. Pokušavamo da za mog oca obezbedimo minimum prava koji su imali i svi ostali osuđeni u Hagu, bez obzira na nacionalnost", zaključio je Darko Mladić.

General Mladić pretrpeo je više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Nekadašnji komandat Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja.

General Mladić je uhapšen 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.