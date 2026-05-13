Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra radove na gradilištu u okviru projekta EXPO 2027, jednog od najvećih infrastrukturnih i investicionih poduhvata u modernoj istoriji Srbije.

Kako je saopšteno iz Predsedništva Srbije, obilazak gradilišta počeće u 10 časova, a očekuje se da će Vučić tom prilikom govoriti o dinamici radova, rokovima i planovima za naredni period.

Projekat EXPO 2027 već mesecima je u centru pažnje domaće javnosti, budući da država ovaj događaj predstavlja kao razvojnu šansu koja bi mogla potpuno da promeni izgled Beograda i Srbije.

EXPO 2027 jedan od najvećih projekata u regionu

Specijalizovana izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu i predstavljaće prvi EXPO organizovan na prostoru Zapadnog Balkana. Srbija je domaćinstvo dobila nakon glasanja Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), pobedivši konkurentske kandidature više država.

Državni vrh više puta je isticao da će realizacija projekta uključiti izgradnju novih saobraćajnica, stambenih kompleksa, sajamskih hala, nacionalnog stadiona i dodatne infrastrukture koja bi trebalo da ostane u upotrebi i nakon završetka izložbe.

Prema ranijim najavama vlasti, očekuje se dolazak miliona posetilaca i učesnika iz velikog broja država, dok bi EXPO trebalo da privuče i nove investicije u Srbiju.

Vučićeva poseta gradilištu dolazi u trenutku kada država ubrzava realizaciju velikih infrastrukturnih projekata povezanih sa EXPO 2027, a javnost pažljivo prati dinamiku radova i troškove izgradnje.

Analitičari ocenjuju da vlast želi da pokaže kako projekat napreduje planiranom dinamikom i da Srbija neće kasniti sa pripremama za događaj koji bi trebalo da bude jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u regionu u narednim godinama.

Očekuje se da predsednik tokom obilaska govori i o novim investicijama, zapošljavanju i ekonomskim efektima EXPO projekta, koji vlast predstavlja kao veliki razvojni zamajac za čitavu zemlju.