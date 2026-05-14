Nove dramatične izjave iz Moskve ponovo su podigle tenzije između Rusije i NATO alijanse na najviši nivo od početka rata u Ukrajini. Vojni stručnjak Aleksandar Stepanov poručio je da bi kombinovano lansiranje ruskih sistema „Sarmat“ i „Orešnik“ bilo dovoljno da potpuno neutrališe vojnu infrastrukturu NATO-a u Evropi.

Stepanov, koji je saradnik Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije RANHEGA, izjavio je za rusku državnu agenciju TASS da ruski strateški arsenal danas poseduje oružje „protiv kojeg Zapad praktično nema odgovor“.

Prema njegovim tvrdnjama, koordinisani udar ovih sistema mogao bi da uništi komandne centre, vojne baze, aerodrome i sisteme protivraketne odbrane širom Evrope za svega nekoliko minuta.

“Satana II” i hipersonični “Orešnik” kao noćna mora NATO

U centru pažnje nalazi se interkontinentalna balistička raketa RS-28 „Sarmat“, koju zapadni mediji godinama nazivaju „Satana II“. Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je tvrdio da je reč o najmoćnijem raketnom sistemu na svetu.

Prema ruskim vojnim izvorima, „Sarmat“ može da nosi više nuklearnih bojevih glava i da pređe više od 35.000 kilometara, uz sposobnost probijanja svih postojećih i budućih sistema protivraketne odbrane.

Drugi sistem, hipersonični „Orešnik“, predstavljen je kao raketa srednjeg dometa sposobna da ekstremnom brzinom pogodi mete širom Evrope. Ruski mediji tvrde da je ovaj sistem već korišćen tokom udara na vojnu industriju u Ukrajini.

Aleksandar Stepanov ocenio je da bi „usklađeno dejstvo ova dva sistema de fakto neutralisalo vojnu infrastrukturu NATO-a na evropskom teatru operacija“, prenosi TASS.

Moskva šalje poruku Zapadu

Ovakve izjave dolaze u trenutku kada Rusija i NATO nastavljaju sa međusobnim optužbama oko militarizacije istočne Evrope i daljeg širenja Alijanse.

Moskva tvrdi da razvoj sistema poput „Sarmata“, „Orešnika“, „Posejdona“ i „Burevestnika“ predstavlja odgovor na američki protivraketni štit i vojno prisustvo NATO-a blizu ruskih granica.

Dodatnu pažnju izazvala je i izjava Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije, koji je ironično poručio da je uspešno testiranje „Sarmata“ „približilo ruske prijatelje na Zapadu“.

Italijanski vojni analitičar Đanandrea Gajani izjavio je da novi ruski sistemi predstavljaju „jasnu demonstraciju strateške nadmoći“, upozoravajući da bi eventualna eskalacija mogla imati nesagledive posledice po Evropu.

Šta ovo znači za Evropu i svet?

Iako brojni zapadni stručnjaci smatraju da Moskva ovakvim izjavama vodi psihološki i propagandni rat, činjenica je da rusko strateško naoružanje poslednjih godina izaziva ozbiljnu zabrinutost unutar NATO-a.

Analitičari upozoravaju da se svet nalazi u novoj eri nuklearnog odvraćanja, gde se hipersonične rakete i sistemi sposobni da probiju protivraketnu odbranu koriste kao sredstvo političkog pritiska.

Dok Rusija pokazuje novu generaciju strateškog oružja, NATO ubrzano povećava vojna izdvajanja i jača istočno krilo Alijanse.

Pitanje koje sada visi nad Evropom jeste koliko dugo će tenzije ostati samo na nivou upozorenja i demonstracije sile.