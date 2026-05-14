Mladić G. M. (29), koji je u sredu uveče brutalno izboden mačetom na ulici u Obrenovcu, preminuo je od zadobijenih povreda, saznaje Telegraf. Uprkos višesatnoj borbi lekara, mladiću nije bilo spasa.

Prema informacijama iz istrage, napad se dogodio na ulici u Obrenovcu, gde je nesrećni muškarac zadobio više ubodnih rana u predelu stomaka i tela. Hitno je prevezen u Dom zdravlja u Obrenovcu, gde su medicinske ekipe pokušavale da ga stabilizuju, ali su povrede bile preteške.

Policija je odmah pokrenula veliku akciju potrage za napadačem koji je nakon krvavog obračuna pobegao sa mesta zločina.

U trenutku napada bio u kućnom pritvoru

Kako navode izvori bliski istrazi, ubijeni mladić bio je višestruki povratnik i od ranije poznat policiji zbog više krivičnih dela.

Komšije tvrde da je u trenutku napada nosio nanogicu i da se nalazio na izdržavanju mere kućnog pritvora.

Ta informacija dodatno je uznemirila građane Obrenovca, jer se postavlja pitanje kako je došlo do brutalnog obračuna usred naselja dok je mladić bio pod nadzorom.

Policija trenutno proverava sve kontakte i moguće motive napada, uključujući i ranije sukobe ubijenog.

Obrenovac pod opsadom policije

Nakon ubistva, sve raspoložive policijske snage raspoređene su širom Obrenovca. Inspektori pregledaju snimke sigurnosnih kamera, razgovaraju sa svedocima i pokušavaju da rekonstruišu poslednje sate pre krvavog napada.

Ovaj slučaj dodatno je pojačao strah među građanima, naročito jer je samo nekoliko dana ranije Obrenovac potresao i krvavi obračun migranata u kojem je jedna osoba ubijena.

Stručnjaci upozoravaju da sve brutalniji sukobi i upotreba hladnog oružja ukazuju na opasnu eskalaciju nasilja na ulicama.

Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu napadača niti o tome da li je zločin unapred planiran.

Istraga je u toku.