Ovo pogotovo dobro znaju u stranim centrima moći iz kojih dolazi ideologija i finansije za pokušaj sprovođenja obojene revolucije u Srbiji, to jest za preuzimanje vlasti na ulici bez izbora. Ogromne pare dobili su blokaderi, jedan deo studenata, razni besposličari, kao i opozicija, da rade to što im je naloženo. Pare su primili, ali na sreću, po Srbiju, nisu uspeli u svom naumu. Očigledno da su blokaderi dobili packe od svojih ideologa i finansijera sa obrazloženjem da su se uspavali...

Ponovno su počeli sa svojim raznim besmislenim aktivnostima širom Srbije, vređanjem i napadima na neistomišljenike, nasiljem i slično. Posle ovoliko vremena ne bi trebali mediji, pogotovo oni naklonjeni državi Srbiji da koriste termine blokader , studenti u blokadi i slično...

Posle godinu i po dana jasno je da su ovo siledžije i teroristi i ništa drugo!

Šta su oni koji pozivaju na rušenje ustavnog poretka u bilo kojoj državi, pa i u Srbiji? Ništa drugo nego teroristi...

Šta su oni koji terorišu građane Srbije, žareći i paleći, napadajući ih, i sprečavajući građane u osnovnim Ustavom zagarantovanim pravima, a to je sloboda kretanja? Ništa drugo nego teroristi...

Šta su oni počevši od profesora univerziteta, određeog broja studenata, vajnih intelektualaca, umetnika, pa do poslednjeg besposličara koji pozivaju na razne oblike nasilja prema predstavnicima legalno izabrane vlasti? Ništa drugo nego teroristi...

Šta su oni koji najgnusnije napadaju našeg Patrijarha , Srpsku Pravoslavnu Crkvu i njene Arhijereje nego opet teroristi...

Ako bi neki od ovih terorista, zbog vršenja krivičnih dela (napada na policiju, paljenja stranačkih prostorija SNS ili napada na zgrade državnih institucija....) bio priveden od strane policije vrlo brzo bi bio pušten, jer mu je verovatno olakšavajuća okolnost bila ta da je od ranije poznat policiji i ima podeblji policijski dosije.

Uostalom spremaju ove snage, uz podršku svojih ideologa, pogotovo iz Hrvatske, veliki napad na našu crkvu i to baš 13. maja kada počinje redovno zasedanje Svetog Arhijerejskog Sinoda.

Indikativno je da opozicija u Srbiji koja je od početka bila jasna u podršci ovih terorista, sada pokušava, doduše neuspešno, da se od njih distancira, jer bliže se izbori.

Svim građanima u Srbiji, onoj "tihoj većini", jasno je da u svom ovom delovanju, koje se i dalje odvija, nema ni reči o politici...

Uspeo je naš Predsednik Aleksandar Vučić svojom mudrom politikom, a i uz dosta napora da spreči građanski rat u Srbiji, za koji su ovi teroristi bili plaćeni da ga izazovu! Nije delovanje našeg Predsednika bilo usmereno prema teroristima nego prema većinskoj "tihoj Srbiji", sa molbom da građani ovo izdrže, a ne reše ovu situaciju, jednom za uvek, načinom kako se brani Srbija!

Danas, 11.maja Politika onlajn je prenela apel Predsednika Srbije Aleksandra Vučića za građane da se sklone kada primete da može da dođe do nasilja, koje je u poslednje vreme sve učestalije, pa je naveo:

"Molim sve ljude koji vole Srbiju , molim naše simpatizere, kada vidite nasilnike na ulici, sklonite se od budala. Pametniji popušta!"

Poruka Predsednika je više nego jasna, ali da li je uvek ostvarljiva?

Šta reći za ogroman broj primera kada su građani prolazeći pored terorista koji su im blokirali prolaz uputili pitanje zašto to čine ili da nije lepo to što rade, odmah bili legitimisani od pripadnika policije koja je čuvala teroriste, da im se ne daj Bože nešto ne desi...

Šta reći za građanina koji se u automobilu sa svojom porodicom nalazio na semaforu u jednom sremskom opštinskom mestu u samom centru, kada je na njih navalila, prosto ni od kuda, gomila terorista lupajući po kolima i pokušavajući da ih iz njih izvuku. Posle ovog događaja usledila je lažna prijava terorista protiv uzornog građanina, a posle toga prosto šikaniranje od strane policije da se dolazi iz udaljenog mesta i daje izjava o ovom događaju. Izlišno je napominjati da za sve vreme dok se ovo dešavalo samo je na susednom ćošku stajao jedan policajac vidno nezainteresovan.

Na osnovu ove prijave Javni tužilac je pokrenuo predistražni postupak pod osnovanom sumnjom da je građanin izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti.

Mnogi građani, što je sasvim normalno, poslušaće gornji apel Predsednika Aleksandra Vučića, ali ko će njih da zaštiti u ovakvim situacijama .

Nekako smo navikli na narativ da svi , počevši od profesora fakulteta, pa do terorista svih profila izriču javno smrtne pretnje našem Predsedniku Republike, pa i njegovoj porodici. Na raznim mitinzima terorista, pa i opozicije nosio se krst sa razapetom lutkom u liku našeg Predsednika ili vešala sa obešenom takvom lutkom i nikome ništa!

A u Nemačkoj, pre dva dana održane su demonstracije protiv odluke nemačke vlasti da uvede obavezni vojni rok. U Minhenu je dvadesetogodišnja devojka nosila transparent "Merc, umri sam na Istočnom frontu!" Normalno nemačka policija je ovu devojku privela zbog transparenta kojim se vređa nemački Kancelar.

Svako poređenje sa Srbijom je izlišno!!!!