U Sudu BiH danas je počelo suđenje Miroslavu Kraljeviću, načelniku Opštine Vlasenica, još jednom Srbinu optuženom po nametnutim odlukama visokog predstavnika Valentina Incka, koji je koristeći se tzv.bonskim ovlašćenjima izmenio Krivični zakon BiH.

Prema nametnutoj Inckovoj odluci, Kraljević se tereti za veličanje Radovana Karadžića i Ratka Mladića, odnosno da je time navodno izazvao nacionalnu, rasnu i versku mržnju, razdor i netrpeljivosti, kao i uznemiravanje.

Prema ranijem saopštenju iz Tužilaštva BiH, Kraljević je, u svojstvu načelnika Opštine Vlasenica, 9. marta prošle godine u izjavi za medije,"veličao osobe pravosnažno osuđene pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine".

Kraljević je prošle godine, na skupu povodom 32. godišnjice pogibije vojnika iz Dervente, iskazao poštovanje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, navodeći da su to “slavna imena koja treba pominjati”.

Na današnjem glavnom pretresu, prenose federalni mediji, tužilac Suada Pašić je ponovila detalje optužnice, navodeći da za sve postoji i dokazni videomaterijal, kao i izjave "uznemirenih svedoka, a da je optuženi bio svestan da izgovorenim rečima može proizvesti nacionalni razdor, te uznemirenje dela stanovništva".

Branilac optuženog, advokat Slobodan Cvijetić, prigovorom je zatražio prekidanje postupka, navodeći da "zakonske odredbe na osnovu kojih se sudi nisu prošle parlamentarnu ni ustavnu proceduru, već ih je nametnuo visoki predstavnik".

"Radi se o proizvoljnim odredbama, svako ima pravo da neguje kulturu sećanja", naveo je Cvijetić.

Na to je tužiteljica Pašić odgovorila da je Tužilaštvo BiH ranije dostavilo detaljne odgovore na slične prigovore odbrane u kojima stoji da se zakoni koje donose visoki predstavnici tretiraju kao domaći.

Prigovor odbrane odbile su i sudije u sastavu Mirza Đozo, Sena Uzunović i Miroslav Janjić - uz napomenu da je su izmene i dopune Krivičnog zakona BiH koje je doneo visoki predstavnik u BiH Valentin Incko objavljene u Službenom glasniku BiH, a da je Ustavni sud BiH u više navrata potvrdio ovlašćenja visokog predstavnika.

Koristeći se tzv. bonskim ovlašćenjima Incko je nametnuo izmene i dopune Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava veličanje ratnih zločinaca. Dodela priznanja, nagrada, spomenica, bilo kakvog podsetnika ili bilo kakve privilegije osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin, biće kažnjena zatvorskom kaznom od najmanje tri godine, propisano je,iz među ostalog, nametnutim Inckovim izmenama Zakona.

Na osnovu toga, Sud BiH je do sada prvostepeno osudio Srbina Miodraga Malića na tri godine zatvora zbog veličanja osoba osuđenih za ratne zločine. On je proglašen krivim što je 2. novembra 2022. na skupu opozicionih stranaka u Banjaluci izašao na binu držeći u jednoj ruci fotografije Mladića i Karadžića, koji su u Hagu osuđeni na doživotnu kaznu zatvora

Zbog veličanja Mladića i "opravdavanja genocida" je pravosnažno osuđen Srbin Vojin Pavlović na jedinstvenu kaznu od tri i po godine zatvora.

Krivičnu prijavu moze podneti svako, uključujući bilo kojeg tužioca. U slučaju Kraljevića prijavu je podnelo bošnjačko udruženje "Žene žrtve rata".