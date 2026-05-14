Novi mađarski premijer Peter Mađar izazvao je buru reakcija nakon što je saopštio da odbija da se useli u zvaničnu vladinu rezidenciju i da neće koristiti luksuzna državna vozila, već automobil kojim je obilazio zemlju tokom predizborne kampanje.

Mađar je na društvenoj mreži X objavio fotografiju svoje Škode Superb uz poruku da će upravo taj automobil koristiti kao zvanično premijersko vozilo i nakon preuzimanja funkcije.

Vest je odjeknula širom Mađarske jer predstavlja potpuni zaokret u odnosu na dosadašnji stil života političke elite u Budimpešti.

“Ostajem tamo gde su moja deca”

Novi premijer dodatno je iznenadio javnost kada je objavio da odbija da živi u državnoj rezidenciji namenjenoj predsednicima vlada.

- Ostajem u kući u kojoj su mi deca - poručio je Mađar u objavi na Fejsbuku, prenosi mađarska novinska agencija MTI.

Ova izjava odmah je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, gde ga deo građana naziva “premijerom običnih ljudi”, dok drugi smatraju da je reč o pažljivo osmišljenom političkom potezu.

Fotografija skromnog automobila i poruka o porodičnoj kući munjevito su obišle region i Evropu.

Mađar menja pravila igre u Budimpešti

Analitičari ocenjuju da Peter Mađar pokušava da pošalje jasnu poruku građanima da želi drugačiji odnos prema vlasti i državnom novcu.

Njegova odluka dolazi u trenutku kada širom Evrope raste bes građana zbog privilegija političara, luksuznih službenih vozila i skupih državnih rezidencija.

Mađar je najavio i dodatne promene u radu premijerskog kabineta, uključujući smanjenje troškova i promenu protokola u državnoj administraciji.

Politički komentatori upozoravaju da će sada biti pod velikim pritiskom javnosti da pokaže da iza simboličnih poteza zaista stoji ozbiljna promena sistema.

Ipak, prvi utisak je već ostavio — novi mađarski premijer odlučio je da vlast ne pokaže kroz luksuz, već kroz poruku da želi da ostane “jedan od običnih ljudi”.