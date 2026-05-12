Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja oštro je reagovao tokom sednice Saveta bezbednosti UN posvećene situaciji u Bosni i Hercegovini, poručivši da će Hag snositi punu odgovornost ukoliko se zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dodatno pogorša.

Nebenzja je kritikovao odluku Mehanizma u Hagu da odbije zahtev za lečenje Mladića u Srbiji, navodeći da Moskva ne razume zbog čega mu nije omogućeno da bude prebačen na lečenje.

„Zašto ne može da se leči u Srbiji?“

Ruski diplomata poručio je da je neophodno hitno reagovati zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja Ratka Mladića.

– Ne razumemo zašto on ne može da bude prebačen u Srbiju i tamo lečen. Pozivamo Mehanizam da što pre donese odluku o tome – rekao je Nebenzja tokom obraćanja u Savetu bezbednosti UN.

Njegove reči izazvale su veliku pažnju tokom sednice posvećene stanju u BiH.

Mladić pretrpeo moždani udar

Podsetimo, Ratko Mladić je 10. aprila doživeo moždani udar, čime je dodatno pogoršano njegovo teško zdravstveno stanje.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske jedinice u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar.

Nakon pregleda i potvrde lekara da je pretrpeo moždani udar, Mladić je vraćen u pritvorsku bolnicu.

Hag više puta odbio zahtev za lečenje u Srbiji

Mehanizam u Hagu do sada je više puta odbijao zahteve odbrane da Ratko Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji.

Odbrana već duže vreme upozorava da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno i da mu je potrebna adekvatna medicinska nega.

Moskva pojačala pritisak

Izjava Vasilija Nebenzje predstavlja jedno od najoštrijih obraćanja Rusije kada je reč o slučaju Ratka Mladića poslednjih meseci.

Moskva već duže vreme kritikuje rad međunarodnih pravosudnih institucija u Hagu i tvrdi da postoje dvostruki standardi kada je reč o tretmanu osuđenika.