Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja oštro je reagovao tokom sednice Saveta bezbednosti UN posvećene situaciji u Bosni i Hercegovini, poručivši da će Hag snositi punu odgovornost ukoliko se zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dodatno pogorša.
Nebenzja je kritikovao odluku Mehanizma u Hagu da odbije zahtev za lečenje Mladića u Srbiji, navodeći da Moskva ne razume zbog čega mu nije omogućeno da bude prebačen na lečenje.
„Zašto ne može da se leči u Srbiji?“
Ruski diplomata poručio je da je neophodno hitno reagovati zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja Ratka Mladića.
– Ne razumemo zašto on ne može da bude prebačen u Srbiju i tamo lečen. Pozivamo Mehanizam da što pre donese odluku o tome – rekao je Nebenzja tokom obraćanja u Savetu bezbednosti UN.
Njegove reči izazvale su veliku pažnju tokom sednice posvećene stanju u BiH.
Mladić pretrpeo moždani udar
Podsetimo, Ratko Mladić je 10. aprila doživeo moždani udar, čime je dodatno pogoršano njegovo teško zdravstveno stanje.
On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske jedinice u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar.
Nakon pregleda i potvrde lekara da je pretrpeo moždani udar, Mladić je vraćen u pritvorsku bolnicu.
Hag više puta odbio zahtev za lečenje u Srbiji
Mehanizam u Hagu do sada je više puta odbijao zahteve odbrane da Ratko Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji.
Odbrana već duže vreme upozorava da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno i da mu je potrebna adekvatna medicinska nega.
Moskva pojačala pritisak
Izjava Vasilija Nebenzje predstavlja jedno od najoštrijih obraćanja Rusije kada je reč o slučaju Ratka Mladića poslednjih meseci.
Moskva već duže vreme kritikuje rad međunarodnih pravosudnih institucija u Hagu i tvrdi da postoje dvostruki standardi kada je reč o tretmanu osuđenika.
