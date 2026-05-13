Nova političko-pravna drama potresa Crnu Goru nakon što je pravni tim Milo Đukanović i njegove sestre Ana Đukanović optužio Vladu da pokušava da političkim pritiskom nastavi krivično gonjenje u slučaju poznatom kao „Telekom“.

Povod za burnu reakciju bila je odluka Višeg suda u Podgorici da u ovom predmetu nema zastarevanja, nakon čega su advokati porodice Đukanović ocenili da se u Crnoj Gori dešava „opasan institucionalni presedan“.

Kako prenosi RTCG, iz advokatske kancelarije Ane Đukanović saopšteno je da će koristiti sva domaća i međunarodna pravna sredstva kako bi zaštitili ustavni poredak i prava svojih klijenata.

„Vlada ne može da naređuje gonjenje“

Pravni tim tvrdi da je nakon odluka Specijalnog državnog tužilaštva i Vrhovnog državnog tužilaštva da je gonjenje nemoguće zbog zastarelosti, Vlada pokušala da preko Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa nastavi postupak.

– Vlada je „naredila“ krivično gonjenje, a to se nikada do sada u Crnoj Gori nije dogodilo – navodi se u saopštenju advokata.

Oni upozoravaju da izvršna vlast nema pravo da utiče na krivične postupke i da Ustav Crne Gore jasno definiše da je državno tužilaštvo jedini organ nadležan za gonjenje učinilaca krivičnih dela.

Posebno osporavaju pokušaj da se Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa dodeli uloga koja mu zakonski ne pripada.

– Taj organ štiti imovinska prava države. On nije paralelno tužilaštvo i ne može služiti za nastavak gonjenja kada je nadležno tužilaštvo već donelo odluku – navodi se u reagovanju.

Spor oko zastarelosti i procesa protiv drugih lica

Advokati Mila i Ane Đukanović tvrde i da je pravno neprihvatljivo obrazloženje prema kojem je zastarelost prekidana procesnim radnjama vođenim protiv drugih osoba.

Kako navode, ni Milo ni Ana Đukanović nisu bili okrivljeni u tim postupcima, zbog čega se procesne radnje protiv drugih lica ne mogu koristiti za produžavanje gonjenja protiv njih.

U saopštenju se postavlja i pitanje ko je zapravo oštećena strana u predmetu „Telekom“.

– Država Crna Gora gotovo dve decenije nije nastupala kao oštećeni jer to nije ni mogla biti. Sporne radnje odnose se na period nakon privatizacije Telekoma, kada država više nije bila vlasnik kompanije – tvrdi pravni tim.

Dodaju i da sama kompanija Telekom nikada nije tvrdila da je pretrpela štetu.

Šta dalje sledi i zašto slučaj izaziva buru

Slučaj „Telekom“ godinama je jedan od najosetljivijih političkih i pravosudnih predmeta u Crnoj Gori, a najnoviji razvoj događaja ponovo je otvorio pitanje odnosa politike i pravosuđa.

Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici, navodeći da je postupilo na osnovu inicijative Specijalnog državnog tužilaštva.

Analitičari ocenjuju da bi ovaj slučaj mogao dodatno produbiti političke podele u Crnoj Gori, posebno jer pristalice Mila Đukanovića tvrde da se radi o političkom obračunu sa bivšim režimom, dok protivnici smatraju da pravosuđe konačno pokušava da procesuira slučajeve koji su godinama bili nedodirljivi.

Očekuje se da će naredni potezi tužilaštva i sudova izazvati još žešće političke sukobe u Podgorici.