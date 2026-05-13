Prava drama odigrala se danas u Obrenovcu kada je mladić G. M. (29) brutalno izboden mačetom nasred ulice. Prema informacijama do kojih je došao Telegraf, mladić je zadobio teške povrede stomaka i nalazi se u kritičnom stanju, dok lekari Hitne pomoći u Domu zdravlja u Obrenovcu pokušavaju da mu spasu život.

Napad je izazvao veliku paniku među građanima, a policija je odmah pokrenula opsežnu akciju potrage za napadačem. Sve raspoložive patrole upućene su na teren, dok istražitelji pokušavaju da utvrde motive krvavog obračuna.

Prema prvim informacijama, napadač je nakon brutalnog nasrtaja pobegao, a policija proverava snimke nadzornih kamera i izjave očevidaca.

Novi talas nasilja potresa Obrenovac

Ovaj jezivi incident dogodio se samo nekoliko dana nakon krvavog obračuna migranata koji je potresao isti deo grada.

Kako su ranije preneli mediji, u utorak uveče u Obrenovcu je pronađen mrtav migrant sa prostrelnom ranom na leđima, dok je drugi muškarac pronađen teško povređen, sa ozbiljnim ranama u predelu nogu.

Prema navodima iz istrage, sumnja se da iza sukoba stoje obračuni unutar krijumčarskih grupa koje organizuju ilegalne migrantske rute kroz Srbiju. Istražitelji proveravaju moguće veze između ova dva slučaja, iako za sada nema zvanične potvrde da su povezani.

Građani Obrenovca poslednjih dana sve češće izražavaju zabrinutost zbog rastućeg nasilja i brutalnih obračuna na ulicama.

Policija pod pritiskom, građani uznemireni

Nakon novog napada, policijske snage pojačale su prisustvo u više delova Obrenovca. Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde da li je reč o unapred planiranom napadu ili sukobu koji je eskalirao.

Stručnjaci upozoravaju da brutalni napadi hladnim oružjem, poput mačeta, pokazuju sve veću surovost obračuna koji se poslednjih godina beleže širom regiona.

Ovaj slučaj dodatno je uznemirio javnost jer se dogodio usred dana i na javnom mestu, što je među građanima izazvalo osećaj nesigurnosti.

Dok se lekari bore za život teško povređenog mladića, policija nastavlja intenzivnu potragu za napadačem i apeluje na građane da prijave svaku informaciju koja bi mogla pomoći istrazi.